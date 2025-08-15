Policie v noci zasahovala kvůli bitcoinové kauze. Jiřikovský před detektivy utekl na střechu

Policejní složky v noci zasahovaly v kauze darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Do akce se zapojili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a na průběh dohlíželo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Vyšetřovatelé provedli řadu úkonů, aby objasnili všechny okolnosti a zajistili osoby a majetek související s tímto případem.
Policisté řeší podezření z dvou závažných trestných činů. Jedná se o legalizaci výnosů z trestné činnosti a nedovolenou výrobu a obchod s omamnými a psychotropními látkami. Tato kauza byla nedávno vyčleněna ze širšího případu, o kterém veřejnost obdržela informace již 30. května 2025 od olomouckého státního zastupitelství, uvedlo na svém webu státní zastupitelství.
Během čtvrteční noci proběhla policejní razie, při které byl podle webu Deníku N zadržen Tomáš Jiřikovský. Ten daroval Ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun. Podle dostupných informací muž při zásahu utekl na střechu svého domu v Břeclavi, kde setrval desítky minut, než byl policisty zajištěn a obviněn.
Dar v podobě kryptoměny v hodnotě přibližně 957 milionů korun ministerstvo přijalo v březnu tohoto roku. Zdrojem těchto finančních prostředků mohla být Jiřikovského kriminální minulost. Dotyčný byl totiž v roce 2017 odsouzen a uvězněn za obchod s drogami a držení zbraní.
Tehdy na darknetu provozoval nelegální tržiště. Po propuštění v roce 2021 dostal zpět svou bitcoinovou peněženku, kterou mu původně policie zabavila, a třicet procent obsahu daroval ministerstvu.
Celá záležitost vyvolala velkou vlnu kritiky a donutila tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka, aby na svůj post v červnu rezignoval. Jeho nástupkyně Eva Decroix si vyžádala audit celé kauzy, který provedla firma Grant Thornton. Ten v první části, zveřejněné koncem července, mimo jiné potvrdil, že ministerstvo nemělo dar přijmout.
Úředníci totiž věděli, že s transakcí je spojeno významné riziko, že by mohlo jít o peníze pocházející z trestné činnosti. Zpráva také upozornila na riziko možného naplnění skutkových podstat některých trestných činů.
