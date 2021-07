Policie zadržela muže podezřelého z vraždy seniorky na Olomoucku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kriminalisté zadrželi čtyřicetiletého muže podezřelého z vraždy seniorky v rodinném domě v Nedvězí na Olomoucku. Policejní hlídka její tělo našla ve středu časně ráno, když přijela prověřit oznámení o vloupání do jejího domu. Muž se při výslechu k činu přiznal a byl obviněn z vraždy. U soudu mu hrozí 15 let až 20 let vězení, případně výjimečný trest.