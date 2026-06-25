Policii kvůli ozbrojenému učiteli zburcoval někdo z jeho blízkých. Muž čelí obvinění

Policie zveřejnila detaily k úternímu pátrání po ozbrojeném muži, které skončilo jeho zadržením v Praze. Zadržený učitel byl obviněn z nebezpečného vyhrožování a momentálně se nachází ve zdravotnickém zařízení. Podle dostupných informací měl být ve špatném psychickém stavu.
Případ začal oznámením, které učinila blízká osoba hledaného pětapadesátiletého muže. Policistům sdělila, že muž je ve špatném psychickém stavu, má u sebe přesně nezjištěnou střelnou zbraň a míří na učiliště ve středočeských Čelákovicích.
"Na oznámení, které pro nás bylo v tu chvíli naprostou prioritou, jsme neprodleně zareagovali a na učiliště jsme vyslali všechny dostupné síly a prostředky, včetně policistů středočeské zásahové jednotky. Policisté okamžitě prohledali školu i její okolí a objekt uzavřeli. Mezitím další policisté pátrali po 55letém muži v okolí školy a na území Čelákovic," uvedlapolicejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Pátrání se následně rozšířilo na Nymbursko, do Královehradeckého kraje a Prahy. Mohly za to nové poznatky o kontaktech hledaného. Ukázalo se také, že muž má k dispozici dvě vozidla, konkrétně Škodu Fabii a Renault Megane.
"Na základě zjištěných poznatků, že by hledaný muž měl směřovat i k objektům Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme z preventivních důvodů rozšířili bezpečnostní opatření i k těmto subjektům," zmínila mluvčí.
Po muži pátralo více než šest desítek policejních hlídek, v akci byl vrtulník. Muže se nakonec podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Následně byly zahájeny úkony trestního řízení, včetně prohlídek bytových a nebytových prostor.
"Při tomto úkonu policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se o dvě dlouhé zbraně (plynovou brokovnici a vzduchovku) a tři nože. K pořízení těchto zbraní není potřebný zbrojní průkaz. Zbraně jsme zajistili a budou podrobeny balistické expertíze," sdělila mluvčí.
Kriminalisté již zahájili trestní stíhání pětapadesátiletého muže a obvinili ho z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvody jednání jsou nadále předmětem vyšetřování. Obviněný muž, jemuž hrozí až tříletý trest odnětí svobody, byl umístěn do zdravotnického zařízení.
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Zdroj: Libor Novák