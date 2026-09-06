Policisté dokončili exhumaci ostatků Masaryka. Právo informovat si vyhradili žalobci

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. září 2026 17:57

Jan Masaryk
Jan Masaryk Foto: Reprofoto YouTube

Policie ve čtvrtek ukončila činnost na hřbitově v Lánech, kde od úterý vyzvedávala ostatky někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka. K případu se od této chvíle budou vyjadřovat lidé z pražského státního zastupitelství. 

Policie ve středu informovala, že na hřbitově ve středočeských Lánech provádí úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka. Konkrétně se pustila do exhumace ostatků někdejšího ministra, aby je mohla prozkoumat nejmodernějšími metodami a definitivně vyvrátit spekulace, které jsou s případem spojeny již téměř 80 let. 

V pátek informovali policisté o dalším vývoji. "Včera v podvečer jsme ukončili veškeré činnosti na hřbitově v obci Lány související s exhumací Jana Masaryka," sdělila policie na sociální síti s tím, že poskytování dalších informací si vyhradilo dozorující pražské městské státní zastupitelství. 

Lánský hřbitov je nyní opět bez omezení přístupný veřejnosti. "Ředitel ÚDV SKPV děkuje veřejnosti a návštěvníkům hřbitova za pochopení a respektování dočasných omezení, která byla nezbytná pro provedení úkonů trestního řízení," dodala policie.

Masaryk byl významným československým diplomatem, politikem a synem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V mládí strávil několik let v USA a po vzniku samostatného Československa vstoupil do diplomatických služeb, přičemž působil jako velyslanec ve Velké Británii.

Během druhé světové války se stal ministrem zahraničí československé exilové vlády v Londýně. Funkci šéfa diplomacie zastával i po válce. Po komunistickém převratu v únoru 1948 se ocitl v těžké politické i osobní izolaci, když odmítl podat demisi a zůstal členem nové Gottwaldovy vlády.

10. března 1948 bylo tělo Jana Masaryka nalezeno na nádvoří Černínského paláce pod oknem jeho služebního bytu. Oficiální verze tehdejšího komunistického režimu označila událost za sebevraždu způsobenou psychickou krizí a nadměrným přetížením. Okolnosti jeho skonu však zůstávají dodnes předmětem historických i forenzních debat. 

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