Tělo Jana Masaryka v hrobce zmýdelnělo

Ostatky někdejšího ministra zahraničí a syna prvního československého prezidenta Jana Masaryka se během doby uložení v rodinné hrobce přirozeně zakonzervovaly. Pro Českou televizi to uvedl soudní lékař Jiří Hladík, který se podílel na exhumaci těla z hrobu. Podle jeho zjištění tělo v hrobce zmýdelnělo, díky čemuž zůstalo celistvé. Odborníci tak mají k dispozici zachovalý materiál pro další expertizy.
Lékař upřesnil, že celistvost kůže a měkkých tkání byla v minulosti narušena výhradně pitevním řezem. Na těle nebyly patrné žádné stopy po zásahu ostrým předmětem ani střelnou zbraní. Obdobně zkoumání neodhalilo ani následky poškození tupým násilím, jako jsou například viditelná zranění na hlavě. Kdyby k takovému napadení došlo, na zakonzervovaných tkáních by podle Hladíka zanechalo patrné následky.
Policisté nechali rodinnou hrobku otevřít v rámci nového prošetřování okolností Masarykovy smrti. Cílem vyšetřovatelů je získat další důkazy, které by mohly do historicky sporného případu přinést nové poznatky. Kriminalisté se zaměřují na prověření dosavadních teorií za pomoci současných vědeckých postupů. Samotný zásah v místě posledního odpočinku probíhal za účasti policejních odborníků a specializovaného týmu.
Původní vyšetřování tragického úmrtí z roku 1948 uzavřely tehdejší orgány s tím, že politik spáchal sebevraždu. Cizí zavinění v tehdejší době oficiálně vyloučila také provedená pitva. Výsledky tehdejších šetření však vyvolávají řadu otázek a pochybností. Vyšetřovatelé se proto celému případu dál věnují a snaží se objevit dosud neznámé skutečnosti.
Specialisté plánují při zkoumání vyzvednutých ostatků využít nejmodernější zobrazovací metody. Tyto pokročilé technologie mají odborníkům pomoci odhalit případné známky vraždy. Analýza se zaměří především na kosterní systém a vyhledávání možných poškození způsobených střelnou zbraní. Odborníci budou pátrat po stopách poranění na kostech, která mohla chybět v původním pitevním protokolu.
Důležitou součástí prověřování bude porovnání nových nálezů s dochovanou zdravotnickou dokumentací. Nové zobrazovací postupy umožní detailní prozkoumání struktur, které dřívější technologie nemohly zachytit. Kriminalisté se pokusí objasnit přesné příčiny úmrtí a doplnit chybějící fakta. Získané poznatky budou následně předány vyšetřovacímu týmu k dalším procesním úkonům.
Související
ANALÝZA Václavy Jandečkové: Vyšetřování Masarykovy smrti doplatilo na alibismus, policie ignoruje západní dokumenty
Pro objasnění Masarykovy vraždy jsem udělala maximum. Z odložení jsem zklamaná, říká badatelka
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 1 hodinou
Budou se překreslovat atlasy. OSN schválila změnu stovky let používané mapy světa
před 1 hodinou
Ruský dron zasáhl za bílého dne sídlo Ukrajinské bezpečnostní služby v centru Kyjeva
před 2 hodinami
Autobusy, vlaky, lodě i letadla. Jak extrémní počasí změní dopravu?
před 4 hodinami
Co se děje mezi USA a Íránem? Otevřenou válku nechce ani jedna strana
před 5 hodinami
AfD má v nadcházejících volbách šanci dosáhnout historického výsledku
před 6 hodinami
Na Ukrajině vládnou nacisté, tvrdil Kreml a zahájil invazi. Teď Rusko označilo za baštu neonacismu Česko
před 6 hodinami
Tělo Jana Masaryka v hrobce zmýdelnělo
před 7 hodinami
Trump bude po Evropě požadovat vrácení peněz, které USA za Bidena poskytly Ukrajině
před 8 hodinami
Argentinský prezident vyostřil letitý spor s Velkou Británií o Falklandy
před 8 hodinami
Chráním Velkou Británii před jaderným útokem, tvrdí Trump
před 9 hodinami
Bouřky už večer zasáhnou část Česka, varují meteorologové
před 9 hodinami
Proč došlo v Nepálu k největšímu sesuvu půdy za 20 let? Vědci už znají odpověď
před 11 hodinami
Macinka poskytl rozhovor maskovanému muži. Šlo o aktivistu v přestrojení
před 12 hodinami
USA při úderu v Íránu zasáhly svatební oslavu. Stává se, reagoval Vance
před 12 hodinami
Izrael představil plán na vysídlení Pásma Gazy. Miliony Palestinců pošle do jiných zemí
před 13 hodinami
V Nepálu nachází i devět dní po katastrofě živé
před 15 hodinami
Předpověď počasí na zbytek týdne. Očekává se víkendové ochlazení
včera
IKEA potěšila Čechy. Od září výrazně zlevnila stovky produktů
včera
Babiš míní, že střední Evropa a V4 budou pro budoucnost kontinentu klíčové
včera
Kouč Jandač bude Plzni chybět až do listopadu. Zřejmě kvůli uspěchané rekonvalescenci
Hokejový trenér Josef Jandač nebude na lavičce Plzně přítomen nejen na začátku nové extraligové sezóny 2026/27, která startuje už 15. září, ale bude na na ni chybět až do listopadu. To proto, že je po zranění Achillovy šlachy a i když se zdálo, že by se mohl během léta vrátit zase zpátky do plného provozu, zranění se obnovilo a nyní ho tak čeká další operace.
Zdroj: David Holub