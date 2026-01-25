Promlčeno. Za vraždu Mrázka nikdo pykat nebude, i když policie leccos tuší

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. ledna 2026 17:53

František Mrázek byl český kontroverzní podnikatel. Z řadového veksláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí.
František Mrázek byl český kontroverzní podnikatel. Z řadového veksláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Jedna z největších porevolučních kriminálních kauz nebude už oficiálně nikdy objasněna. O půlnoci na pondělí dojde k promlčení nájemné vraždy podnikatele Františka Mrázka, která se stala v lednu 2006. Policisté přitom tuší, kdo střílel. Mají i docela jasno o tom, proč někdo nechal Mrázka zprovodit ze světa. 

K vraždě kontroverzního podnikatele došlo ve středu 25. ledna 2006 v ranních hodinách na parkovišti před sídlem jeho společnosti v Durychově ulici v pražské Lhotce. Policie poprvé odložila vyšetřování v prosinci téhož roku. K případu se opakovaně vracela a hodlá se jím zabývat i v budoucnu, ačkoliv bude trestný čin od půlnoci promlčen. 

Kriminalisté již dříve dospěli k závěru, že šlo o vraždu na objednávku kvůli majetkovým záležitostem. "Přestože se blíží lhůta promlčení tohoto zvlášť závažného zločinu, neznamená to, že se nebudeme nadále objasnění tohoto případu věnovat," řekl policejní mluvčí Jakub Vinčálek před časem podle webu Seznam Zprávy. 

Policisté tvrdí, že nájemného vraha znají, ale nemají důkazy pro jeho usvědčení. Má jít o Slováka z minulostí člena policejní URNY, uvádí server iRozhlas.cz. 

Bývalý operativec ÚOOZ Karel Tichý také v aktuálním rozhovoru pro Radiožurnál nastínil nejpravděpodobnější motiv, proč si někdo Mrázkovu vraždu objednal. "Verze, že se jednalo o Setuzu, a nejen nám, i později dalším útvarům a policistům, kteří se na vyšetřování podíleli, vycházela jako nejpravděpodobnější verze," nechal se slyšet.

Mrázek měl pověst kontroverzního podnikatele. Svým způsobem podnikal už za minulého režimu, kdy byl takzvaným vekslákem. Po sametové revoluci si vybudoval síť kontaktů na policisty a politiky a stal se jednou z hlavních figur tuzemského podsvětí. Policie se ostatně zajímala o jeho samotného v souvislosti s několika vraždami. 

Sám Mrázek se nakonec stal obětí vraždy. Poprvé se někdo pokusil jej připravit o život již v roce 2002. Jezdil poté v opancéřovaném voze, ale oficiálně neznámý vrah si ho nakonec stejně našel. 

před 4 hodinami

Policie vypátrala muže, který zaútočil na kancelář piráta Bartoše

soudy

Vražda bosse podsvětí Běly patrně potrestána nebude, důkazy do sebe nezapadají

Praha - Žalobkyně Danuše Krejčová dnes v kauze vraždy bosse tuzemského podsvětí Antonína Běly z roku 1996 navrhla, aby soud obžalované Pavla Šrytra a Jána Kaca zprostil obžaloby. Muži během procesu tvrdili, že zájem na vraždě mohli mít příbuzní Běly, jeho nejbližší okolí nebo arménská mafie, která podle nich pro něj pracovala.
František Mrázek byl český kontroverzní podnikatel. Z řadového veksláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí.

Soud rozplétá vraždu bosse Běly: Stál za zločinem kmotr Mrázek? Obžalovaní promluvili

Praha - Pavel Šrytr a Ján Kaco obžalovaní z vraždy jednoho z šéfů podsvětí Antonína Běly vinu odmítají. Oba tvrdí, že v době vraždy byli na Slovensku. Podle nich na vraždě mohli mít zájem příbuzní Běly, jeho nejbližší okolí nebo arménská mafie, která podle nich pro Bělu pracovala. Muži to dnes uvedli před Krajským soudem v Praze, který se kauzou začal zabývat. Bělu v roce 1996 zastřelilo ozbrojené komando v jeho domě v Úvalech u Prahy. Obžalovaným hrozí až 15 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení v příštích dnech bude pokračovat výslechy svědků.

Další zprávy