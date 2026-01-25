Promlčeno. Za vraždu Mrázka nikdo pykat nebude, i když policie leccos tuší

Jedna z největších porevolučních kriminálních kauz nebude už oficiálně nikdy objasněna. O půlnoci na pondělí dojde k promlčení nájemné vraždy podnikatele Františka Mrázka, která se stala v lednu 2006. Policisté přitom tuší, kdo střílel. Mají i docela jasno o tom, proč někdo nechal Mrázka zprovodit ze světa.
K vraždě kontroverzního podnikatele došlo ve středu 25. ledna 2006 v ranních hodinách na parkovišti před sídlem jeho společnosti v Durychově ulici v pražské Lhotce. Policie poprvé odložila vyšetřování v prosinci téhož roku. K případu se opakovaně vracela a hodlá se jím zabývat i v budoucnu, ačkoliv bude trestný čin od půlnoci promlčen.
Kriminalisté již dříve dospěli k závěru, že šlo o vraždu na objednávku kvůli majetkovým záležitostem. "Přestože se blíží lhůta promlčení tohoto zvlášť závažného zločinu, neznamená to, že se nebudeme nadále objasnění tohoto případu věnovat," řekl policejní mluvčí Jakub Vinčálek před časem podle webu Seznam Zprávy.
Policisté tvrdí, že nájemného vraha znají, ale nemají důkazy pro jeho usvědčení. Má jít o Slováka z minulostí člena policejní URNY, uvádí server iRozhlas.cz.
Bývalý operativec ÚOOZ Karel Tichý také v aktuálním rozhovoru pro Radiožurnál nastínil nejpravděpodobnější motiv, proč si někdo Mrázkovu vraždu objednal. "Verze, že se jednalo o Setuzu, a nejen nám, i později dalším útvarům a policistům, kteří se na vyšetřování podíleli, vycházela jako nejpravděpodobnější verze," nechal se slyšet.
Mrázek měl pověst kontroverzního podnikatele. Svým způsobem podnikal už za minulého režimu, kdy byl takzvaným vekslákem. Po sametové revoluci si vybudoval síť kontaktů na policisty a politiky a stal se jednou z hlavních figur tuzemského podsvětí. Policie se ostatně zajímala o jeho samotného v souvislosti s několika vraždami.
Sám Mrázek se nakonec stal obětí vraždy. Poprvé se někdo pokusil jej připravit o život již v roce 2002. Jezdil poté v opancéřovaném voze, ale oficiálně neznámý vrah si ho nakonec stejně našel.
