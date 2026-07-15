Tragická střelba v Praze. Muž zavraždil ženu, pak se pokusil o sebevraždu

Tragickou střelbou se od středečního dopoledne zabývá pražská policie. Na ulici ležela mrtvá žena, vedle ní ležel zraněný muž. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Muž podle prvotního šetření zavraždil ženu a následně se pokusil o sebevraždu.
Policie o případu poprvé informovala kolem půl jedenácté, kdy uvedla, že prověřuje oznámení o údajné střelbě v Herbenově ulici v desáté městské části. "Na místo jedou všechny dostupné policejní hlídky," oznámili strážci zákona na sociální síti X.
Šetření na místě potvrdilo, že ke střelbě opravdu došlo. "Policisté po příjezdu na místo nalezli na ulici jednu zemřelou osobu se střelným zraněním a další zraněnou osobu," sdělila policie v dalším příspěvku s tím, že se pátrá po pachateli. Nakonec se ukázalo, že útočníkem je zraněný muž.
"Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu ženy (1975) a pokus sebevraždy muže (1971). Jednalo se o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí již žádné další nebezpečí," vzkázala policie.
10. července 2026 14:44
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střelba , Vražda , Policie ČR , Praha
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Aktualizováno před 22 minutami
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Zdroj: Libor Novák