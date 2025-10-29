Tragický případ na Karvinsku. Policie má podezření na vraždu a sebevraždu

Policie od neděle vyšetřuje nález dvou osob bez známek života v autě v Orlové na Karvinsku. Šlo o muže a ženu. Podle dosavadních závěrů vyšetřování měl muž zastřelit někdejší partnerku a poté spáchat sebevraždu.
Policie o případu poprvé informovala v neděli večer na sociální síti X. Její příslušníci byli přivoláni k muži a ženě z Orlové bez známek života ve vozidle. Případ si převzali krajští kriminalisté pro podezření z násilné smrti.
"Jedná se o tragický případ, kdy k poskytnutí psychologické péče a pomoci příbuzným byli přivoláni krizoví interventi policie a zdravotníků," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Kriminalisté se od nedělního večera zabývají veškerými souvislostmi týkající se události, vytěžují svědky, kolegové z odboru kriminalistické techniky a expertiz zajišťují a následně vyhodnocují stopy.
"Aktuálně lze sdělit, že dle dosud zjištěných informací měl bývalý partner ženu (oba středního věku) zastřelit a poté spáchat sebevraždu. Muž nebyl držitelem zbrojního průkazu," sdělila mluvčí.
Případ je prověřován pro zvlášť závažný zločin vraždy a přečin nedovoleného ozbrojování. Štětínská dodala, že jde o citlivý případ, o kterém policie nebude s ohledem na příbuzné dále informovat.
