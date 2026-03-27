Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.
„Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ uvedla policie na síti X.
Ruské středisko vědy a kultury se nachází v ulici Na Zátorce a jeho provozovatelem je od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Tato instituce slouží jako jedno ze zahraničních zastupitelství Federální agentury pro záležitosti Společenství nezávislých států a mezinárodní humanitární spolupráci. Mezi Českou republikou a Moskvou panují v této otázce neshody, jelikož česká strana neuznává diplomatický status budovy.
Hlavní náplní činnosti tohoto střediska je příprava a realizace nejrůznějších programů zaměřených na vědu, kulturu a vzdělávání. Instituce se snaží českou veřejnost seznamovat s historií i hospodářským potenciálem národů Ruské federace. Důležitou součástí její práce je také pomoc při rozvoji kontaktů mezi českými a ruskými uměleckými či vzdělávacími organizacemi.
Významnou roli hraje centrum při upevňování styků s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí, a při podpoře jejich obchodní i vědecké spolupráce s vlastí. Slouží jako spojovací článek nejen pro Rusy pobývající mimo svou zemi, ale i pro české občany, kteří v Rusku studovali nebo pracovali. Středisko je otevřené všem, kteří projevují zájem o studium ruského jazyka či o hlubší poznání ruské kultury.
V sousední starší vile instituce provozuje profesionální jazykové kurzy s dlouholetou tradicí, které pomáhají šířit ruštinu. Velké oblibě se podle informací na webu údajně těší zejména intenzivní školení pro zaměstnance bank, hotelů nebo leteckých společností. Kromě toho středisko každoročně pořádá mezinárodní letní školy určené pro českou mládež a umožňuje zájemcům získat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty.
Zdroj: Libor Novák