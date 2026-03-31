K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec

Libor Novák

31. března 2026 10:59

Útok na Ruský dům Foto: Policie ČR

K útoku na budovu Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, ke kterému došlo minulý týden, se policii dobrovolně přihlásil cizinec. Kriminalisté muže zadrželi a během úterý s ním zahájili standardní úkony trestního řízení. Podle informací zveřejněných policií na síti X zadržený vypověděl, že útok pomocí zápalných lahví plánoval a připravoval již od léta roku 2025.

Incident se odehrál minulý čtvrtek večer v ulici Na Zátorce, kdy na objekt dopadlo několik zápalných lahví. Při útoku nebyl nikdo zraněn a policie událost původně začala vyšetřovat pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Muž, který se k činu sám přiznal, byl dopaden v pondělí.

Ruské středisko vědy a kultury se nachází v ulici Na Zátorce a jeho provozovatelem je od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Tato instituce slouží jako jedno ze zahraničních zastupitelství Federální agentury pro záležitosti Společenství nezávislých států a mezinárodní humanitární spolupráci. Mezi Českou republikou a Moskvou panují v této otázce neshody, jelikož česká strana neuznává diplomatický status budovy.

Hlavní náplní činnosti tohoto střediska je příprava a realizace nejrůznějších programů zaměřených na vědu, kulturu a vzdělávání. Instituce se snaží českou veřejnost seznamovat s historií i hospodářským potenciálem národů Ruské federace. Důležitou součástí její práce je také pomoc při rozvoji kontaktů mezi českými a ruskými uměleckými či vzdělávacími organizacemi.

Významnou roli hraje centrum při upevňování styků s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí, a při podpoře jejich obchodní i vědecké spolupráce s vlastí. Slouží jako spojovací článek nejen pro Rusy pobývající mimo svou zemi, ale i pro české občany, kteří v Rusku studovali nebo pracovali. Středisko je otevřené všem, kteří projevují zájem o studium ruského jazyka či o hlubší poznání ruské kultury.

V sousední starší vile instituce provozuje profesionální jazykové kurzy s dlouholetou tradicí, které pomáhají šířit ruštinu. Velké oblibě se podle informací na webu údajně těší zejména intenzivní školení pro zaměstnance bank, hotelů nebo leteckých společností. Kromě toho středisko každoročně pořádá mezinárodní letní školy určené pro českou mládež a umožňuje zájemcům získat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty.

Útok na Ruský dům

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

Zdroj: Libor Novák

