Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.
Americká média identifikovala zadrženého jako jednatřicetiletého Colea Tomase Allena z Torrance v Kalifornii. Allen byl podle vyšetřovatelů ubytován přímo v hotelu Washington Hilton, kde se galavečer konal. Do hlavního města pravděpodobně přicestoval vlakem z Los Angeles přes Chicago. Policie se domnívá, že si zbraň sestavil až přímo v hotelovém pokoji. Útočník s úřady prozatím nespolupracuje a formálně obviněn bude v pondělí.
Podle televize CBS News ale údajný střelec úřadům řekl, že se zaměřil na úředníky spojené s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. CBS s odvoláním na dva nejmenované zdroje také uvádí, že během incidentu zaznělo nejméně pět až osm výstřelů.
Motiv, který útočníka k činu vedl, zůstává podle vyjádření šéfa policie stále neznámý. Carroll rovněž odmítl tvrzení, že by střelba znamenala selhání bezpečnostních opatření. Podotkl, že kontrolní stanoviště, kde byl muž zadržen, splnilo svůj účel a zafungovalo přesně tak, jak mělo.
Mnozí hosté po incidentu ale začali zpochybňovat úroveň zabezpečení akce. Někteří svědci podle upozornili, že ačkoliv byly ulice v okolí hotelu uzavřené, kontrola u vstupu byla spíše zběžná. Jeden z novinářů serveru BBC uvedl, že detektor kovu sice u jeho kapes pípal, ale agenti nejevili zájem o to, aby si věci vyndal a ukázal je.
V hotelovém pokoji podezřelého nalezli agenti ručně psané materiály, které nyní podrobně zkoumají federální úřady ve snaze rozkrýt motiv činu. BBC Verify se mezitím zaměřila na Allenovu digitální stopu a minulost. Zjistila, že jde o vysoce vzdělaného muže, který v roce 2025 získal magisterský titul v oboru počítačových věd. Na profesní síti LinkedIn se prezentuje jako strojní inženýr, učitel a vývojář her; na platformě Steam dokonce vydal vlastní titul s názvem „Bohrdom“.
Pohled do Allenova soukromí nabízí rozporuplný obraz. Na Facebooku se objevuje na usměvavých rodinných fotografiích z Vánoc a promocí, a v prosinci 2024 byl dokonce vyhlášen „učitelem měsíce“ v jedné ze vzdělávacích organizací. Co se týče politických preferencí, v kalifornských záznamech je veden bez stranické příslušnosti, avšak v říjnu 2024 věnoval 25 dolarů na kampaň kamilly Harrisové prostřednictvím platformy ActBlue.
Prezident Donald Trump na událost reagoval ve svém typickém stylu na síti Truth Social. Prohlásil, že incident jasně dokazuje nezbytnost výstavby nového, přísně střeženého sálu přímo v areálu Bílého domu. Podle něj by taková stavba, kterou označil za „vojensky tajný sál“, zajistila bezpečnost, jakou komerční hotely nemohou nabídnout. Zdůraznil, že projekt je aktuálně v předstihu oproti harmonogramu a pod plánovaným rozpočtem.
Tento útok je již třetím vážným bezpečnostním incidentem spojeným s Donaldem Trumpem za poslední dva roky. Po pokusu o atentát v Butleru a hrozbě na golfovém hřišti na Floridě se ochrana prezidenta opět ocitá pod drobnohledem. Sám Trump po incidentu novinářům s nadsázkou řekl: „Nedokážu si představit, že existuje nějaké nebezpečnější povolání.“
