Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská

Libor Novák

26. dubna 2026 15:09

Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda České republiky přehodnotila své plány ohledně výstavby nové nemocnice v pražských Letňanech. Premiér Andrej Babiš oznámil, že tento objekt bude mít vojenský charakter. Změna koncepce má reagovat na současnou bezpečnostní situaci v zemi.

Inspiraci pro toto rozhodnutí našel kabinet v zahraničí, konkrétně v Izraeli, kde podobné projekty již v praxi fungují. Česká vláda se rozhodla tento model převzít a aplikovat jej na tuzemské podmínky. Cílem je vytvořit zdravotnické zařízení, které bude připraveno na krizové scénáře.

Architektonické řešení nové budovy by mělo zahrnovat dvě až tři podzemní podlaží. Tato část objektu má být navržena tak, aby bylo možné prostory v případě potřeby rychle adaptovat na krizový štáb. V těchto místech by následně operovali příslušníci armády.

Celý projekt je plánován jako dlouhodobá investice státu. V ideálním scénáři by nová nemocnice mohla stát do deseti let. Stát si od nové výstavby slibuje výraznou modernizaci zdravotnické infrastruktury.

Záměr využít prostory v Letňanech pro nemocniční účely dříve komentoval také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle jeho tehdejších slov by se do nového areálu měla přestěhovat část nemocnic, které se nacházejí na pravém břehu Vltavy. Jedná se konkrétně o Fakultní nemocnici Bulovka, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Všeobecnou fakultní nemocnici.

Rozhodnutí pro vojenskou variantu odůvodnil premiér Babiš aktuální společenskou a bezpečnostní situací. Zdůraznil, že právě v těchto časech je takový přístup žádoucí, avšak další podrobnosti k tomuto tématu již odmítl dále rozvádět.

Premiér se při vysvětlování koncepce vrátil k příkladům ze zahraničí. Připomněl, že vojenské nemocnice podle něj budují také na Slovensku nebo je postavilo rovněž Turecko.

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Zdroj: Libor Novák

