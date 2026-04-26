Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

Libor Novák

26. dubna 2026 12:34

Předseda SPD Tomio Okamura
V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.

Zdeněk Hřib během debaty prosazoval, aby se Česko více zaměřilo na využívání obnovitelných zdrojů. Jako inspiraci zmínil Rakousko, které podle něj ukazuje, že i bez přístupu k moři lze takovou politiku úspěšně realizovat. Pirátský předseda zdůraznil, že za skutečně domácí zdroje energie považuje právě ty obnovitelné.

V souvislosti s jadernou energií Hřib namítal, že stát musí palivo pro elektrárny nakupovat v zahraničí, což podle něj není ideální řešení. Zároveň podrobil kritice využívání uhelných elektráren kvůli jejich negativním dopadům na životní prostředí. Podle Hřiba by měla země směřovat k větší nezávislosti na fosilních palivech.

Debata se následně vyhrotila, když Hřib obvinil Okamuru z proruských postojů v energetické politice. Tvrdil, že šéf SPD má zájem na tom, aby Česko zůstalo závislé na ruských dodávkách. Tímto výpadem se snažil poukázat na údajný nesoulad mezi Okamurovou rétorikou a evropským směřováním k nezávislosti.

Tomio Okamura se proti těmto výrokům důrazně ohradil a označil je za zoufalý argumentační faul. Poukázal na to, že jadernou energii využívá také řada západních států včetně Spojených států. Podle něj by tedy podle Hřibovy logiky musela být proruská prakticky celá západní civilizace, což považuje za nesmyslné.

Předseda Poslanecké sněmovny následně zdůraznil, že debata by se měla soustředit na praktické zajištění dostatku energetických zdrojů. Podle SPD je klíčové investovat do rozvoje jaderné energetiky. Okamura dodal, že by se do odborné diskuse o bezpečnosti nemělo neustále plést Rusko. 

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule..." Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalici

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

Hosté a očití svědci prestižní večeře se schovávají před útočníkem

Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Izraelská armáda

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

Viktor Orbán

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

Černobylská jaderná elektrárna

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

Donald Trump

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

Stanislav Přibyl

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

Počasí se nakonec ochladí jen nepatrně, potvrzuje předpověď

Přes Česko o víkendu přejde studená fronta, za kterou se ochladí. Teploty ale neklesnou tak výrazně. Vyplývá to z předpovědi na první polovinu příštího týdne. Odpolední maxima budou téměř atakovat dvacítku. 

