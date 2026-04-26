Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.
Zdeněk Hřib během debaty prosazoval, aby se Česko více zaměřilo na využívání obnovitelných zdrojů. Jako inspiraci zmínil Rakousko, které podle něj ukazuje, že i bez přístupu k moři lze takovou politiku úspěšně realizovat. Pirátský předseda zdůraznil, že za skutečně domácí zdroje energie považuje právě ty obnovitelné.
V souvislosti s jadernou energií Hřib namítal, že stát musí palivo pro elektrárny nakupovat v zahraničí, což podle něj není ideální řešení. Zároveň podrobil kritice využívání uhelných elektráren kvůli jejich negativním dopadům na životní prostředí. Podle Hřiba by měla země směřovat k větší nezávislosti na fosilních palivech.
Debata se následně vyhrotila, když Hřib obvinil Okamuru z proruských postojů v energetické politice. Tvrdil, že šéf SPD má zájem na tom, aby Česko zůstalo závislé na ruských dodávkách. Tímto výpadem se snažil poukázat na údajný nesoulad mezi Okamurovou rétorikou a evropským směřováním k nezávislosti.
Tomio Okamura se proti těmto výrokům důrazně ohradil a označil je za zoufalý argumentační faul. Poukázal na to, že jadernou energii využívá také řada západních států včetně Spojených států. Podle něj by tedy podle Hřibovy logiky musela být proruská prakticky celá západní civilizace, což považuje za nesmyslné.
Předseda Poslanecké sněmovny následně zdůraznil, že debata by se měla soustředit na praktické zajištění dostatku energetických zdrojů. Podle SPD je klíčové investovat do rozvoje jaderné energetiky. Okamura dodal, že by se do odborné diskuse o bezpečnosti nemělo neustále plést Rusko.
Zdroj: Jan Hrabě