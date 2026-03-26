Náměstek z SPD spojil Mináře s podezřelým z pardubického útoku. Okamura se možná bude omlouvat

Spolek Milion chvilek pro demokracii se ohradil proti dezinformaci, která spojuje předsedu Mikuláše Mináře s jedním z podezřelých z pátečního útoku v Pardubicích. Nepravdivou zprávu šířil i náměstek ministra ze vládní hnutí SPD. Spolek tak mimo jiné požaduje omluvu od předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD).
Spolek upozornil, že náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) za pomoci uměle vytvořené fotografie rozšířil lež o tom, že se Minář znal s jedním z útočníků na halu v Pardubicích. "Příspěvek už díky němu hojně sdílí celá dezinformační scéna," podotkli pořadatelé víkendové demonstrace na síti X.
"Snaha zatáhnout demokratický, občanský spolek do teroristického útoku je absolutně přes čáru a budeme se tomu právně bránit," vzkázal Milion chvilek. "Na pana Kettnera podáváme žalobu, Tomia Okamuru žádáme o omluvu a pana Plagu vyzýváme, aby Zdeňka Kettnera neprodleně odvolal. Takový člověk nemá na ministerstvu školství co dělat," dodal spolek.
Z Kettnerova facebookového profilu už původní příspěvek zmizel. V jiném příspěvku se náměstek k celé záležitosti vyjádřil.
"Ani kontrola ChatGPT neodhalila podvrh, ale skutečně se jednalo o AI upravenou fotografii. Opravdu nemám potřebu sdílet fake obrázky a texty. Naprosto si vystačím s realitou. Omlouvám se všem, které jsem uvedl sdílením fotografie, které nejsem autor, v omyl a kterých jsem se sdílením dotkl," napsal.
Otázkou je, zdali omluva bude stačit. Kauze už se totiž věnují policisté. "Případem se na základě informací zveřejněných v médiích začali zabývat i pražští kriminalisté," informovala policie ve čtvrtek odpoledne.
Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi
Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.
