Do vrcholící předvolební kampaně v neděli vstoupil i spolek Milion chvilek pro demokracii, do jehož čela se vrátil Mikuláš Minář. Ten nechyběl mezi řečníky během shromáždění Zabraňme vládě extremistů, při kterém lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze. Akce se zúčastnili i někteří politici.
Milion chvilek se rozhodl shromáždění uspořádat, aby ukázal, že česká občanská společnost je silná a většinově si přeje demokratické a svobodné Česko, které je pevně zakotvené v Evropské unii a NATO. Akci doprovází výzva Ne vládě extremistů, kterou již podepsaly desítky tisíc lidí.
Podle informací a fotografií serveru EuroZprávy.cz na akci dorazili i někteří výrazní politici, kteří kandidují v nadcházejících sněmovních volbách. Na Staroměstské náměstí dorazili například současný a bývalý předseda Pirátů Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš či lidovecký poslanec Hayato Okamura.
Kromě představitele spolku Mikuláše Mináře měli během manifestace vystoupit zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková, kněz a pedagog Marek Orko Vácha, psychiatr Radkin Honzák, režisér Václav Marhoul či herec a divadelní principál Jan Hrušínský.
Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News, který se uskutečnil ve dnech 20. až 26. září, je favoritem voleb opoziční hnutí ANO. Chce ho volit 29,3 procenta respondentů. Nejbližším pronásledovatelem je druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž aktuální podpora činí 20,5 procenta.
V bezpečí je i trojice kandidujících subjektů s dvouciferným výsledkem. Na třetím místě je SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou hodlá volit 13,4 procenta oslovených. Čtvrtí jsou Starostové a nezávislí se ziskem 11,7 procenta, pátou příčku zaujímají Piráti s podporou 10,1 procenta.
V nejtěžší situaci se nacházejí dvě uskupení, která se drží jen s těsným náskokem nad pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je nutné pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně. Motoristé (5,9 %) nově přeskočili hnutí Stačilo (5,5 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté.
Češi vyrazí do volebních místností v příštím týdnu. Sněmovní volby se uskuteční v řádném termínu v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
demonstrace Zabraňme vládě extremistů (28.9.2025) , Milion chvilek pro demokracii , Mikuláš Minář , Ivan Bartoš (Piráti) , Zdeněk Hřib
