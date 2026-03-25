„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule...“ Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Libor Novák

25. března 2026 12:35

Poslanecká sněmovna Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

Rozbuškou se stal Okamurův výrok, že minulá vláda „oškubala důchodce“. Jurečka to rázně odmítl a připomněl, že jediní, komu byly penze kráceny, byli prominentní představitelé bývalého komunistického režimu. Podle lidoveckého poslance Okamura lže opakovaně, což dokumentoval i na jiném sporu – údajném nákupu luxusního BMW pro Markétu Pekarovou Adamovou.

Právě u tématu služebního vozu Jurečka přitvrdil. Okamurovi vzkázal, že „nemá koule“, aby přiznal chybu a omluvil se za lži, které o rozpočtu Sněmovny šířil. Poukázal na to, že vozy pořídila policie již za éry Radka Vondráčka (ANO). Okamura na tyto osobní útoky přímo nereagovala a výzvu k omluvě nekomentoval.

Do debaty se vložila i Lucie Šafránková (SPD), která se svého stranického šéfa zastala. Jurečkovi oplatila stejnou mincí, když se ho ptala, zda má „koule“ on, vzhledem k neplnění volebních slibů lidovců. Podpořila také Okamurovu tezi o znevýhodnění seniorů předchozím kabinetem.

Kromě osobních sporů se řešilo i hodnocení prvních 100 dnů vlády Andreje Babiše. Předseda opoziční ODS Martin Kupka kabinet nešetřil – mluvil o aroganci, lžích a směřování země na východ. Vláda má podle něj dvě tváře, ale postrádá páteř. Kritizoval také plány koalice ANO, SPD a Motoristů ohledně veřejnoprávních médií.

Téma České televize a rozhlasu vneslo do sálu další neklid. Opozice varovala, že osvobození dalších skupin od poplatků, které prosazuje SPD, může vést k bankrotu těchto institucí během několika měsíců. Patrik Nacher (ANO) se však ohradil s tím, že hnutí plní svůj program, kde zrušení poplatků jasně slíbilo.

Sněmovna se zabývala také dopady konfliktu v Perském zálivu na ceny pohonných hmot. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib neúspěšně prosazoval debatu o drahém benzinu a naftě. Podle něj vláda strká hlavu do písku a odmítá řešit marže čerpacích stanic, což jen dál podpoří už tak vysokou inflaci.

Piráti narazili i se snahou projednat podezření na střet zájmů u poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO). Olga Richterová tvrdila, že poradkyně má na starosti dotace a zároveň vlastní firmu, která je pomáhá získávat. Sněmovní většina však tento bod na program jednání nezařadila.

Klíčovým bodem dne však zůstalo hlasování o sociálních odvodech pro OSVČ. Koalice se dohodla na zastavení jejich růstu, který zavedla předchozí pětikoalice. Výměnný základ má klesnout ze 40 na 35 procent průměrné mzdy. Pro živnostníky to znamená úsporu minimálně 715 korun měsíčně, tedy přes osm a půl tisíce ročně.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zdůraznila, že jde o splnění předvolebního slibu živnostníkům. Opozice však varovala před odvrácenou stranou tohoto kroku. Podle propočtů lidovců může nižší odvod znamenat budoucí pokles důchodu pro daného živnostníka až o 1 650 korun měsíčně.

Marian Jurečka se snažil prosadit kompromisní návrh, aby základ klesl alespoň na 37,5 procenta, nebo aby se návrat k nižší hladině rozložil do pěti let. Vzhledem k početní převaze vládní koalice ANO, SPD a Motoristů však neměl šanci na úspěch. ODS se v tomto bodě rozdělila – většina klubu podpořila vládní návrh s tím, že snižování daní mají v programu. 

23. března 2026 14:11

Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy". Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas

Volby, ilustrační fotografie.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Poslanecká sněmovna Tomio Okamura Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

„Budeme bojovat až do úplného vítězství." Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství“. Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

