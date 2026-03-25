„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule...“ Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.
Rozbuškou se stal Okamurův výrok, že minulá vláda „oškubala důchodce“. Jurečka to rázně odmítl a připomněl, že jediní, komu byly penze kráceny, byli prominentní představitelé bývalého komunistického režimu. Podle lidoveckého poslance Okamura lže opakovaně, což dokumentoval i na jiném sporu – údajném nákupu luxusního BMW pro Markétu Pekarovou Adamovou.
Právě u tématu služebního vozu Jurečka přitvrdil. Okamurovi vzkázal, že „nemá koule“, aby přiznal chybu a omluvil se za lži, které o rozpočtu Sněmovny šířil. Poukázal na to, že vozy pořídila policie již za éry Radka Vondráčka (ANO). Okamura na tyto osobní útoky přímo nereagovala a výzvu k omluvě nekomentoval.
Do debaty se vložila i Lucie Šafránková (SPD), která se svého stranického šéfa zastala. Jurečkovi oplatila stejnou mincí, když se ho ptala, zda má „koule“ on, vzhledem k neplnění volebních slibů lidovců. Podpořila také Okamurovu tezi o znevýhodnění seniorů předchozím kabinetem.
Kromě osobních sporů se řešilo i hodnocení prvních 100 dnů vlády Andreje Babiše. Předseda opoziční ODS Martin Kupka kabinet nešetřil – mluvil o aroganci, lžích a směřování země na východ. Vláda má podle něj dvě tváře, ale postrádá páteř. Kritizoval také plány koalice ANO, SPD a Motoristů ohledně veřejnoprávních médií.
Téma České televize a rozhlasu vneslo do sálu další neklid. Opozice varovala, že osvobození dalších skupin od poplatků, které prosazuje SPD, může vést k bankrotu těchto institucí během několika měsíců. Patrik Nacher (ANO) se však ohradil s tím, že hnutí plní svůj program, kde zrušení poplatků jasně slíbilo.
Sněmovna se zabývala také dopady konfliktu v Perském zálivu na ceny pohonných hmot. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib neúspěšně prosazoval debatu o drahém benzinu a naftě. Podle něj vláda strká hlavu do písku a odmítá řešit marže čerpacích stanic, což jen dál podpoří už tak vysokou inflaci.
Piráti narazili i se snahou projednat podezření na střet zájmů u poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO). Olga Richterová tvrdila, že poradkyně má na starosti dotace a zároveň vlastní firmu, která je pomáhá získávat. Sněmovní většina však tento bod na program jednání nezařadila.
Klíčovým bodem dne však zůstalo hlasování o sociálních odvodech pro OSVČ. Koalice se dohodla na zastavení jejich růstu, který zavedla předchozí pětikoalice. Výměnný základ má klesnout ze 40 na 35 procent průměrné mzdy. Pro živnostníky to znamená úsporu minimálně 715 korun měsíčně, tedy přes osm a půl tisíce ročně.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zdůraznila, že jde o splnění předvolebního slibu živnostníkům. Opozice však varovala před odvrácenou stranou tohoto kroku. Podle propočtů lidovců může nižší odvod znamenat budoucí pokles důchodu pro daného živnostníka až o 1 650 korun měsíčně.
Marian Jurečka se snažil prosadit kompromisní návrh, aby základ klesl alespoň na 37,5 procenta, nebo aby se návrat k nižší hladině rozložil do pěti let. Vzhledem k početní převaze vládní koalice ANO, SPD a Motoristů však neměl šanci na úspěch. ODS se v tomto bodě rozdělila – většina klubu podpořila vládní návrh s tím, že snižování daní mají v programu.
Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.
