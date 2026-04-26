Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.
Během setkání s novináři padla otázka, zda je možné po tomto útoku zmírnit napjatou společenskou atmosféru v zemi. Trump uvedl, že by to pravděpodobně šlo, pokud by se rozhodl být neaktivní a nechal ostatní, aby Spojené státy vykořisťovali. Současnou situaci vnímá jako nezbytnou cenu za své politické působení a obhajobu národních zájmů. Zopakoval své přesvědčení, že politika je v současnosti tím nejnebezpečnějším řemeslem, jaké si lze představit.
Tato událost představuje již třetí případ střelby nebo pokusu o ni v blízkosti Donalda Trumpa za poslední roky, což naznačuje určitý vzorec. Svědci na místě přirovnávají atmosféru ve Washingtonu k událostem z července 2024 v pensylvánském Butleru. Tehdy na prezidenta střílel dvacetiletý Thomas Crooks a pocit ohrožení byl tehdy velmi podobný tomu dnešnímu. I přes opakované riziko a čerstvou zkušenost se však Trump během večerního brífinku zdál být v dobrém rozpoložení.
Prezident se k tématu nebezpečí své profese vracel opakovaně a zdůraznil, že rizika vnímá dlouhodobě. Incident se navíc odehrál ve stejném hotelu, kde byl v roce 1981 postřelen a vážně zraněn prezident Ronald Reagan. Události v Butleru byly dříve označovány za klíčový a zlomový moment v jeho životě i kariéře. Dnešní střelba se pravděpodobně stane dalším takovým milníkem, ačkoliv přesné motivy a pozadí útoku zůstávají zatím nejasné.
Přímo v tiskovém sále Bílého domu Trump osobně poděkoval Weijii Jiang, která zastává funkci prezidentky Asociace korespondentů Bílého domu. Ta seděla v první řadě a kladla prezidentovi doplňující otázky k celému incidentu. Přítomných zhruba sto zástupců tisku reagovalo na toto gesto uznání krátkým společným potleskem. Trump následně v žertu poznamenal, že se od ní pravděpodobně dočká nějaké „zabijácké otázky“.
Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu
Budoucnost Václava Moravce se řeší od chvíle, kdy oznámil odchod z České televize. Podle nejnovějších informací začíná být jasno, jaká bude. Známý novinář totiž učinil krok, který naznačuje, jak se rozhodl pokračovat v kariéře.
