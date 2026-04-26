Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty

Následující dny přinesou na území České republiky převážně jasnou až polojasnou oblohu beze srážek. Zatímco začátek týdne bude chladnější a na některých místech se v noci objeví přízemní mrazíky, s postupem času se začne oteplovat a během víkendu mohou denní teploty vystoupat až k letním hodnotám.
Pondělní počasí bude ve znamení polojasné až jasné oblohy, přičemž odpoledne a večer se od západu začne oblačnost postupně zvětšovat. Nejnižší noční teploty klesnou na +3 až -1 °C, v místech s delším bezvětřím mohou ojediněle dosáhnout až -4 °C. Přes den se vzduch ohřeje na 13 až 18 °C. Vítr bude foukat jen slabý a proměnlivý, nebo bude panovat bezvětří, srážky se neočekávají.
V úterý bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Noční teploty se budou pohybovat od 7 do 3 °C, na severovýchodě mohou klesnout k 1 °C a objeví se místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 15 až 19 °C, na severu a severovýchodě bude kolem 13 °C. Během dne bude foukat slabý proměnlivý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr a nebudou se vyskytovat žádné srážky.
Středeční den přinese polojasno až jasno po celou dobu. V noci se teploty ustálí mezi 5 a 0 °C, na severu a severovýchodě mohou ojediněle klesnout k -2 °C a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Přes den naměříme 11 až 16 °C, na severu a severovýchodě bude chladněji, v rozmezí 8 až 11 °C. Vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný severovýchodní, beze srážek.
Čtvrtek bude charakteristický jasným až polojasným nebem. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 11 až 16 °C. Během dne se očekává slabý proměnlivý, přechodně místy mírný severovýchodní až východní vítr, přičemž množství srážek bude nulové.
Výhled pro závěr týdne od pátku do neděle slibuje převážně jasno až polojasno, v závěru období se však od západu začne oblačnost přibývat. Nejnižší noční teploty budou zpočátku +4 až -1 °C, postupně se zvýší na 9 až 4 °C. Denní maxima budou dosahovat 13 až 18 °C, v závěru období pak 18 až 23 °C.
