Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty

Libor Novák

26. dubna 2026 7:00

Jaro na Petříně Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Následující dny přinesou na území České republiky převážně jasnou až polojasnou oblohu beze srážek. Zatímco začátek týdne bude chladnější a na některých místech se v noci objeví přízemní mrazíky, s postupem času se začne oteplovat a během víkendu mohou denní teploty vystoupat až k letním hodnotám.

Pondělní počasí bude ve znamení polojasné až jasné oblohy, přičemž odpoledne a večer se od západu začne oblačnost postupně zvětšovat. Nejnižší noční teploty klesnou na +3 až -1 °C, v místech s delším bezvětřím mohou ojediněle dosáhnout až -4 °C. Přes den se vzduch ohřeje na 13 až 18 °C. Vítr bude foukat jen slabý a proměnlivý, nebo bude panovat bezvětří, srážky se neočekávají.

V úterý bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Noční teploty se budou pohybovat od 7 do 3 °C, na severovýchodě mohou klesnout k 1 °C a objeví se místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 15 až 19 °C, na severu a severovýchodě bude kolem 13 °C. Během dne bude foukat slabý proměnlivý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr a nebudou se vyskytovat žádné srážky.

Středeční den přinese polojasno až jasno po celou dobu. V noci se teploty ustálí mezi 5 a 0 °C, na severu a severovýchodě mohou ojediněle klesnout k -2 °C a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Přes den naměříme 11 až 16 °C, na severu a severovýchodě bude chladněji, v rozmezí 8 až 11 °C. Vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný severovýchodní, beze srážek.

Čtvrtek bude charakteristický jasným až polojasným nebem. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 11 až 16 °C. Během dne se očekává slabý proměnlivý, přechodně místy mírný severovýchodní až východní vítr, přičemž množství srážek bude nulové.

Výhled pro závěr týdne od pátku do neděle slibuje převážně jasno až polojasno, v závěru období se však od západu začne oblačnost přibývat. Nejnižší noční teploty budou zpočátku +4 až -1 °C, postupně se zvýší na 9 až 4 °C. Denní maxima budou dosahovat 13 až 18 °C, v závěru období pak 18 až 23 °C.

Počasí se nakonec ochladí jen nepatrně, potvrzuje předpověď

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu

Budoucnost Václava Moravce se řeší od chvíle, kdy oznámil odchod z České televize. Podle nejnovějších informací začíná být jasno, jaká bude. Známý novinář totiž učinil krok, který naznačuje, jak se rozhodl pokračovat v kariéře. 

