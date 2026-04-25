Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem

Prezident Donald Trump se rozhodl zrušit plánovanou cestu americké delegace do Pákistánu, která měla být klíčovým krokem v jednáních o ukončení války mezi USA a Íránem. Tento náhlý krok přichází jen den poté, co Bílý dům cestu oficiálně oznámil, a představuje výrazný zásek v diplomatickém úsilí o uzavření mírové dohody.
Delegaci měli vést zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Jejich úkolem bylo setkat se v Islámábádu se zástupci Íránu, aby se pokusili posunout jednání o příměří do další fáze. Teherán však tyto plány nikdy oficiálně nepotvrdil.
Jako hlavní důvod zrušení mise uvedl prezident Trump neefektivitu a únavu z dlouhého cestování. Podle jeho slov je osmnáctihodinový let příliš dlouhý na to, aby diplomaté strávili čas sezením a mluvením o ničem. Prezident zdůraznil, že pokud má mít Írán zájem o dialog, může kdykoli zavolat.
Za rozhodnutím však podle CNN stojí i hlubší obavy americké administrativy z vnitřní situace v íránském vedení. Trump otevřeně hovoří o vnitřních bojích a zmatcích, které v Teheránu panují, a které podle něj brání efektivnímu vyjednávání.
Prezident se nechal slyšet, že Spojené státy momentálně drží všechny trumfy a íránská strana nemá v rukou nic, o co by se mohla opřít. Pokud chtějí mluvit, stačí jen zvednout telefon, vzkázal Trump prostřednictvím svých příspěvků na sociálních sítích.
Změna strategie znamená, že případná další komunikace mezi oběma stranami bude probíhat výhradně telefonicky. Trump odmítá, aby jeho vyslanci neustále létali tam a zpět, pokud předložené návrhy nejsou dostatečně kvalitní a slibné.
Krátce po ohlášení zrušení cesty prezident zmínil, že obdržel od íránské strany novou nabídku. Podle jeho slov sice Íránci nabídli hodně, ale ne dost. Bližší podrobnosti o obsahu tohoto návrhu však nezveřejnil.
Zajímavým momentem bylo načasování. Trump novinářům u letadla Air Force One sdělil, že pouhých deset minut poté, co cestu zrušil, dostal od íránské strany nový dokument, který měl být podstatně lepší než ten předchozí.
Ještě v pátek přitom Bílý dům hovořil o tom, že USA jednají s lidmi, kteří mají v Íránu rozhodovací pravomoc. Prezident však dříve v Oválné pracovně připustil, že Spojené státy ve skutečnosti přesně nevědí, kdo íránské vedení v současnosti tvoří.
Američtí představitelé měli v uplynulých dvou týdnech od Íránu dva hlavní požadavky. Chtěli vidět konkrétní vyjednávací návrh, který by se zabýval Trumpovými červenými liniemi v otázce jaderného programu, a zároveň jasnější signál, kdo má v Teheránu skutečnou moc.
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí se mezitím pohyboval v regionu, kde v Pákistánu konzultoval vývoj situace s místními prostředníky. Trump zrušil cestu svých vyslanců zhruba hodinu poté, co Araghčí z Islámábádu odcestoval.
Americká strana nadále vyjadřuje znepokojení nad tím, že vnitřní rozkoly mezi umírněnými a tvrdým jádrem íránského režimu oslabují schopnost Teheránu zaujmout jednotný vyjednávací postoj. To je podle Bílého domu hlavní překážkou k dosažení dohody.
Ještě předchozí den tisková tajemnice Karoline Leavittová naznačovala jistý optimismus a hovořila o pokroku na íránské straně. Jakékoli dosažené výsledky se však nakonec ukázaly jako nedostatečné pro to, aby se uskutečnila další cesta na tak vysoké úrovni.
Prezident Trump důrazně odmítl, že by zrušení cesty znamenalo návrat k otevřenému válečnému konfliktu. Na dotaz novinářů uvedl, že o obnovení bojů zatím neuvažují a rozhodnutí o cestě nelze vykládat jako krok směrem k eskalaci.
Trumpovo sebevědomé vystupování naznačuje, že i nadále sází na svou vyjednávací strategii tlaku. Je přesvědčen, že čas hraje v neprospěch Teheránu, a proto nevidí důvod k ústupkům nebo k namáhavým cestám za jednací stůl, pokud výsledek není zaručen.
