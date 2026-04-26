Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Libor Novák

26. dubna 2026 8:22

Evakuace Donalda Trumpa Foto: reprofoto twitter

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Ozbrojený útočník se pokusil proniknout přes bezpečnostní stanoviště v hotelové hale. Podle dostupných informací napadl agenty Tajné služby přímo v lobby budovy. Bezpečnostní složky okamžitě zasáhly, aby ochránily hlavu státu i přítomné členy jeho vládního kabinetu.

Podezřelým je jednatřicetiletý muž jménem Cole Tomas Allen, který pochází z města Torrance v Kalifornii. Podle vyšetřovatelů byl v hotelu ubytován přímo jako host. Policie ho zadržela a v současné době je pod dohledem lékařů v místní nemocnici, kde probíhá jeho vyšetření.

Útočník byl podle policejního šéfa Jeffreyho Carrolla vyzbrojen několika nebezpečnými zbraněmi. U sebe měl mít brokovnici, ruční střelnou zbraň a několik nožů. Vyšetřovatelé potvrdili, že během střetu v hotelových prostorách padl minimálně jeden výstřel.

Jeden z agentů Tajné služby byl během zásahu proti útočníkovi zasažen kulkou. Jeho život zachránila balistická vesta, která střelu v rámci ochranné výstroje zastavila. Agent byl přesto převezen do nemocničního zařízení k dalšímu lékařskému ošetření.

V momentě, kdy se v zadní části sálu ozvaly první výkřiky, začali hosté hledat úkryt pod stoly. Agentura FBI potvrdila, že útočník jednal sám a nic nenasvědčuje zapojení dalších osob do tohoto incidentu. Bezpečnostní personál v sálu okamžitě vytáhl zbraně a zajistil bezpečný odchod prezidenta.

Známý moderátor CNN Wolf Blitzer byl přímo na místě a viděl střelce z bezprostřední blízkosti. Popsal, jak policisté útočníka povalili k zemi krátce poté, co byla zahájena střelba. Všude kolem vládlo obrovské napětí a lidé v sále čekali na další instrukce od ochranky.

Demokratický kongresman Jamie Raskin uvedl, že ho jeden z agentů v rámci bleskové ochrany povalil na zem. Ačkoliv samotného střelce přímo neviděl, slyšel hlasité zvuky a křik vyděšených účastníků akce. Atmosféra se v budově uklidnila až poté, co bylo oficiálně potvrzeno, že nebezpečí pominulo.

Americká prokurátorka Jeanine Pirro potvrdila, že podezřelý muž bude čelit několika velmi vážným obviněním. Mezi ně patří napadení federálního důstojníka nebezpečnou zbraní a použití střelné zbraně při násilném činu. Další body obžaloby budou pravděpodobně následovat po pondělním soudním líčení.

Donald Trump na následné tiskové konferenci v Bílém domě ocenil profesionální a rychlou práci všech bezpečnostních složek. Uvedl, že násilí se odehrálo v dostatečné vzdálenosti od hlavního pódia v sále. Podle jeho slov událost, která měla oslavovat svobodu projevu, paradoxně sjednotila všechny přítomné lidi.

Prezident se nechal slyšet, že budova hotelu Washington Hilton není z hlediska bezpečnosti ideální pro podobné typy akcí. Navrhl, aby se tyto události v budoucnu konaly v plánovaném novém sálu přímo v areálu Bílého domu. Předsedkyně sdružení korespondentů Weijia Jang pak vyjádřila naději na náhradní termín večeře během měsíce.

Hotel Washington Hilton je historicky spojen s pokusem o atentát na Ronalda Reagana z března roku 1981. Donald Trump, který v minulosti rovněž přežil pokus o atentát během své volební kampaně, incident komentoval věcně. Poznamenal pouze, že jeho povolání s sebou nese určitá nebezpečí.

před 26 minutami

Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

před 26 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

včera

Viktor Orbán

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

včera

Černobylská jaderná elektrárna

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

včera

Donald Trump

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

včera

včera

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

včera

Stanislav Přibyl

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

včera

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

včera

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

včera

včera

24. dubna 2026 22:01

24. dubna 2026 21:08

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

24. dubna 2026 20:10

Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu

Budoucnost Václava Moravce se řeší od chvíle, kdy oznámil odchod z České televize. Podle nejnovějších informací začíná být jasno, jaká bude. Známý novinář totiž učinil krok, který naznačuje, jak se rozhodl pokračovat v kariéře. 

