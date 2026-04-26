Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.
Ozbrojený útočník se pokusil proniknout přes bezpečnostní stanoviště v hotelové hale. Podle dostupných informací napadl agenty Tajné služby přímo v lobby budovy. Bezpečnostní složky okamžitě zasáhly, aby ochránily hlavu státu i přítomné členy jeho vládního kabinetu.
Podezřelým je jednatřicetiletý muž jménem Cole Tomas Allen, který pochází z města Torrance v Kalifornii. Podle vyšetřovatelů byl v hotelu ubytován přímo jako host. Policie ho zadržela a v současné době je pod dohledem lékařů v místní nemocnici, kde probíhá jeho vyšetření.
Útočník byl podle policejního šéfa Jeffreyho Carrolla vyzbrojen několika nebezpečnými zbraněmi. U sebe měl mít brokovnici, ruční střelnou zbraň a několik nožů. Vyšetřovatelé potvrdili, že během střetu v hotelových prostorách padl minimálně jeden výstřel.
Jeden z agentů Tajné služby byl během zásahu proti útočníkovi zasažen kulkou. Jeho život zachránila balistická vesta, která střelu v rámci ochranné výstroje zastavila. Agent byl přesto převezen do nemocničního zařízení k dalšímu lékařskému ošetření.
V momentě, kdy se v zadní části sálu ozvaly první výkřiky, začali hosté hledat úkryt pod stoly. Agentura FBI potvrdila, že útočník jednal sám a nic nenasvědčuje zapojení dalších osob do tohoto incidentu. Bezpečnostní personál v sálu okamžitě vytáhl zbraně a zajistil bezpečný odchod prezidenta.
Známý moderátor CNN Wolf Blitzer byl přímo na místě a viděl střelce z bezprostřední blízkosti. Popsal, jak policisté útočníka povalili k zemi krátce poté, co byla zahájena střelba. Všude kolem vládlo obrovské napětí a lidé v sále čekali na další instrukce od ochranky.
Demokratický kongresman Jamie Raskin uvedl, že ho jeden z agentů v rámci bleskové ochrany povalil na zem. Ačkoliv samotného střelce přímo neviděl, slyšel hlasité zvuky a křik vyděšených účastníků akce. Atmosféra se v budově uklidnila až poté, co bylo oficiálně potvrzeno, že nebezpečí pominulo.
Americká prokurátorka Jeanine Pirro potvrdila, že podezřelý muž bude čelit několika velmi vážným obviněním. Mezi ně patří napadení federálního důstojníka nebezpečnou zbraní a použití střelné zbraně při násilném činu. Další body obžaloby budou pravděpodobně následovat po pondělním soudním líčení.
Donald Trump na následné tiskové konferenci v Bílém domě ocenil profesionální a rychlou práci všech bezpečnostních složek. Uvedl, že násilí se odehrálo v dostatečné vzdálenosti od hlavního pódia v sále. Podle jeho slov událost, která měla oslavovat svobodu projevu, paradoxně sjednotila všechny přítomné lidi.
Prezident se nechal slyšet, že budova hotelu Washington Hilton není z hlediska bezpečnosti ideální pro podobné typy akcí. Navrhl, aby se tyto události v budoucnu konaly v plánovaném novém sálu přímo v areálu Bílého domu. Předsedkyně sdružení korespondentů Weijia Jang pak vyjádřila naději na náhradní termín večeře během měsíce.
Hotel Washington Hilton je historicky spojen s pokusem o atentát na Ronalda Reagana z března roku 1981. Donald Trump, který v minulosti rovněž přežil pokus o atentát během své volební kampaně, incident komentoval věcně. Poznamenal pouze, že jeho povolání s sebou nese určitá nebezpečí.
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
před 1 hodinou
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
před 1 hodinou
Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali
před 2 hodinami
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
včera
Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem
včera
Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu
včera
Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu
včera
Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod
včera
40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa
včera
Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví
včera
V jednom z pražských domů našli hasiči rtuť, kyanid a radioaktivní thorium
včera
Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka
včera
Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici
včera
Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď
včera
Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem
včera
Snad král Karel III. dokáže dětinského Trumpa přesvědčit, doufá veterán falklandské války
včera
Počasí se nakonec ochladí jen nepatrně, potvrzuje předpověď
24. dubna 2026 22:01
Obchody se připravují na květnové svátky. Zákon je opět omezí
24. dubna 2026 21:08
Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže
24. dubna 2026 20:10
Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu
Budoucnost Václava Moravce se řeší od chvíle, kdy oznámil odchod z České televize. Podle nejnovějších informací začíná být jasno, jaká bude. Známý novinář totiž učinil krok, který naznačuje, jak se rozhodl pokračovat v kariéře.
Zdroj: Jan Hrabě