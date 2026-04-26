Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud

Libor Novák

26. dubna 2026 9:31

Podezřelý jednatřicetiletý muž jménem Cole Tomas Allen

Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen z Torrance v Kalifornii byl úřady identifikován jako muž, který v sobotu večer zahájil střelbu na výroční večeři Asociace korespondentů Bílého domu. Podezřelý, který žije na předměstí Los Angeles, byl zadržen poblíž místa konání akce, kde se shromáždil prezident Donald Trump a další vládní představitelé.

Podle televize CBS News údajný střelec úřadům řekl, že se zaměřil na úředníky spojené s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. CBS s odvoláním na dva nejmenované zdroje také uvádí, že během incidentu zaznělo nejméně pět až osm výstřelů.

Veřejně dostupné záznamy a profesní profil na síti LinkedIn odhalují, že Allen pracoval jako učitel na částečný úvazek ve společnosti C2 Education. Tato firma se zaměřuje na doučování a přípravu na zkoušky a v prosinci 2024 mu dokonce udělila titul učitel měsíce. Telefonní linka společnosti však zůstala po incidentu nedostupná.

Po studijní stránce má Allen za sebou technické vzdělání. V roce 2017 získal bakalářský titul v oboru strojního inženýrství na Kalifornském technologickém institutu, známém jako Caltech. Své vzdělání dále rozšířil v minulém roce, kdy obdržel magisterský titul v oboru počítačové vědy na Kalifornské státní univerzitě v Dominguez Hills.

Kromě pedagogické činnosti se muž věnoval také vývoji videoher. Na platformě Steam publikoval nezávislou hru s názvem Bohrdom, kterou nabízel za necelé dva dolary. Podle informací z federálních registrů si pro název této hry nechal v roce 2018 zaregistrovat ochrannou známku a na svém profesním profilu uvedl, že pracuje na dalším titulu s pracovním názvem First Law.

Jeho technické nadání se projevilo již během vysokoškolských studií. V roce 2017 se objevil v místním zpravodajství v souvislosti s vývojem prototypu nouzové brzdy pro invalidní vozíky. Tento projekt tehdy vyzdvihl jeho schopnost aplikovat inženýrské znalosti v praktickém využití.

Záznamy Federální volební komise ukazují, že se Allen v minulosti politicky angažoval. V říjnu 2024 věnoval částku 25 dolarů na prezidentskou kampaň Kamaly Harrisové.

Vyšetřovatelé FBI v průběhu noci zorganizovali zásah u domu spojeného s Allenem v Torrance. Ulice byla uzavřena policejní páskou, objekt osvětlovaly reflektory a nad místem kroužily vrtulníky. Na místě se shromáždila řada novinářů, kteří sledovali postup federálních agentů.

Jeden ze sousedů, který si nepřál být jmenován, pro CNN uvedl, že si není jistý, zda Allen v domě skutečně bydlel. Podotkl, že ho příliš často nevídal, i když ho naposledy zahlédl před několika dny. Soused zároveň popsal otce podezřelého jako přátelského a hovorného člověka, se kterým často komunikoval.

Jefferey W. Carroll, dočasný šéf metropolitní policie, potvrdil, že podezřelý byl ubytován jako host v hotelu, kde se večeře konala. Policie v rámci vyšetřování zajistila jeho hotelový pokoj, aby prozkoumala veškeré stopy, které by mohly objasnit okolnosti jeho činu.

Úřady se rovněž vyjádřily k otázce bezpečnosti v hlavním městě. Podle policie není důvod se domnívat, že by kdokoli další byl v bezprostředním ohrožení. Přesto byla na noc přijata opatření v podobě posílených hlídek u míst, kde se konaly různé doprovodné akce a večírky.

Motiv, který útočníka k činu vedl, zůstává podle vyjádření šéfa policie stále neznámý. Carroll rovněž odmítl tvrzení, že by střelba znamenala selhání bezpečnostních opatření. Podotkl, že kontrolní stanoviště, kde byl muž zadržen, splnilo svůj účel a zafungovalo přesně tak, jak mělo.

Americká prokurátorka pro District of Columbia, Jeanine Pirro, informovala o právní dohře celého případu. Podezřelý bude čelit obvinění ze dvou trestných činů, konkrétně z použití střelné zbraně při násilném činu a z napadení federálního důstojníka nebezpečnou zbraní. Jeho formální předvedení před federální soud je naplánováno na pondělí.

před 1 hodinou

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Související

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.
Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 25 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

24. dubna 2026 22:01

24. dubna 2026 21:08

24. dubna 2026 20:10

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy