Turek označil úředníky za parazity, které musí Motoristé derazitovat. Nepřijatelné, naštval se Babiš

Libor Novák

24. dubna 2026 9:57

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Odborový svaz státních orgánů a organizací v pátek ostře odsoudil výroky poslance a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka (Motoristé sobě). Ten se na adresu některých státních zaměstnanců vyjádřil velmi nevybíravým způsobem. Podle odborářů je taková rétorika ze strany politického představitele naprosto nepřípustná.

Kritika směřuje ke slovům, která Turek pronesl během oslav internetové televize XTV. Prohlásil zde, že na čtyřech resortech spravovaných jeho stranou se stále vyskytuje mnoho „parazitů“ z řad progresivistů, levicových aktivistů či zastánců zelené politiky. Zároveň dodal, že se jeho strana rozhodla tyto lidi postupně „deratizovat“.

Odbory ve svém prohlášení upozornily, že výrazy jako „paraziti“ nebo „deratizace“ mají dehumanizující charakter a v minulosti byly často součástí nacistické či fašistické propagandy. Podle nich takový slovník nepatří do úst člena politické reprezentace, zejména v době, kdy narůstá agresivita veřejnosti vůči úředníkům.

Zástupci zaměstnanců podle Novinek zdůraznili, že někteří státní pracovníci již v minulosti čelili útokům na své zdraví či majetek. Považují proto za hazard, když politici extremistickým vyjadřováním tyto společenské tendence dále podporují. Od Filipa Turka nyní odborový svaz očekává veřejnou omluvu.

K incidentu se podle webu idnes.cz vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO), který Turkovy výroky označil za nepřijatelné. Předseda vlády uvedl, že o záležitosti hodlá mluvit jak s vládním zmocněncem, tak s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Podle Babiše si takové chování žádný člen vládního týmu nemůže dovolit.

Filip Turek aktuálně zastává funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku, přestože jej prezident republiky kvůli dřívějším kauzám odmítl jmenovat přímo členem kabinetu.  

Jeho výroky, v nichž hovoří „parazity“ a jejich „deratizaci“, přitom nejsou prvním případem, kdy se politik dostal pod palbu kritiky kvůli svému vyjadřování. Debata o jeho minulosti a politické kultuře se rozhořela poté, co Deník N zveřejnil dříve smazané příspěvky ze sociálních sítí. 

Zveřejněný obsah zahrnoval rasistické i homofobní narážky a časté adorování diktátorů, jako byli Adolf Hitler nebo Benito Mussolini. Příspěvky obsahovaly i relativizování nacistických zločinů. Tyto materiály podle novinářů vrhají nové světlo na Turkovy názorové postoje v minulosti.

Zvláště problematickým bodem se stalo zlehčování žhářského útoku ve Vítkově. Ještě větší pobouření vyvolalo označení vražd muslimů na Novém Zélandu za formu „úklidu“. Tyto výroky vyvolaly vlnu zděšení u odborné veřejnosti i mezi politickými oponenty.

Filip Turek veškeré autorství těchto textů popřel. Kauzu označil za odpornou dehonestaci a formu manipulace, přičemž tvrdí, že za příspěvky mohl stát někdo jiný. Svou vinu na obsahu těchto zpráv kategoricky odmítá.

Po publikaci těchto informací se novinářka Zdislava Pokorná, která se na odhalení podílela, stala cílem agresivních útoků a výhrůžek ze strany příznivců strany Motoristé sobě. Intenzita tohoto jednání byla natolik vysoká, že se těmito hrozbami začala zabývat policie. Bezpečnostní složky se zároveň začaly zajímat o obsah samotných zmíněných výroků.

Strana Motoristé sobě na odhalení reagovala protiútokem. Podala trestní oznámení na Deník N a konkrétní autory článků, které o minulosti jejich člena informovaly. Tento krok strana prezentovala jako obranu proti lživým obviněním.

Policie se v minulosti zabývala také fotografií z roku 2013, na níž je Turek zachycen se zdviženou pravicí. Gesto na snímku nápadně připomínalo nacistický pozdrav. Vyšetřování mělo za cíl určit, zda se jedná o trestný čin.

Šetření trvalo zhruba pět měsíců a bylo vedeno kvůli podezření z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Za tento přečin přitom hrozí až tři roky vězení. Obvodní státní zástupce Jan Vychyta však nakonec potvrdil, že případ byl odložen, neboť došlo k promlčení trestní odpovědnosti.

Turek během celého procesu trval na své nevině a tvrdil, že se žádného trestného činu nedopustil. Ani odložení případu však neutišilo pochybnosti o jeho ideové orientaci. Kritici poukazují na dlouhodobou fascinaci nacistickou symbolikou.

V minulosti se objevila řada důkazů o této fascinaci. Turek byl například fotografován s helmou nesoucí znaky řecké extremistické strany Zlatý úsvit či s vybavením německé Luftwaffe. Pozornost vyvolal také nalezený svícen se svastikou.

Součástí jeho sbírky se stala i dýka SS, kterou podle svých slov zdědil po otci. Turek se proti nařčením z extremismu brání tvrzením, že se jedná o prosté sběratelství. Sporné předměty a své tehdejší vystupování označuje za „blbý humor“.

Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Filip Turek

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Zdroj: Libor Novák

