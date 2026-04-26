Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.
Moderátor CNN Wolf Blitzer popsal, že útočníka viděl přímo při střelbě v chodbě jen několik metrů od sebe. Policista ho okamžitě srazil k zemi, aby ho chránil, a následně ho odvedl do bezpečí na pánské toalety. Tam zůstal Blitzer uvězněn s dalšími patnácti muži, které ochranka odmítala pustit ven, dokud nebylo potvrzeno, že je vzduch čistý.
Uvnitř hlavního sálu byla situace neméně napjatá, i když někteří hosté samotné výstřely přes hluk v místnosti neslyšeli. Jake Tapper zaznamenal agenty Tajné služby, jak v rychlosti běží uličkou, což vyvolalo okamžitou reakci davu. Lidé v panice skákali pod stoly a s obavami sledovali, co se bude dít dál.
Další ze svědků popsal děsivý moment, kdy se nad ním začalo tříštit sklo a padat dolů jako déšť. K tomuto incidentu došlo na schodišti vedoucím ze sálu ve chvíli, kdy se chodbami rozlehlo několik výstřelů. Atmosféra v budově podle prokurátorky Jeanine Pirro v jednu chvíli zcela ztichla a po opadnutí největšího šoku se v sále objevily tisíce ozbrojených policistů.
Videozáznam z akce zachytil prezidenta Donalda Trumpa a první dámu Melanii při rozhovoru s mentalistou Ozem Pearlmanem těsně před útokem. Na nahrávce je vidět prudká reakce na hlasitý zvuk a viditelný šok ve tváři Melanie Trumpové i Pearlmana. Bezpečnostní složky vzápětí prezidenta bleskově evakuovaly z pódia.
Děsivý zážitek popsal také nevidomý zpravodaj BBC Gary O'Donoghue, který se orientoval především podle sluchu. Uvedl, že nejprve zaslechl hluboké rány typické pro poloautomatické zbraně a následné tříštění skla. Když ucítil, jak se jeho kolega vrhá k zemi, okamžitě ho následoval a schoval se pod ubrus.
O'Donoghue, který byl přítomen i u pokusu o atentát v Butleru v roce 2024, si uvědomil, že se opět ocitl uprostřed střelby na prezidentské akci. Zatímco lidé v panice vbíhali z chodeb do sálu, zbylí hosté pod stoly trnuli hrůzou, zda střelec nepronikne přímo mezi ně. V tu chvíli bylo v sále přibližně dva a půl tisíce lidí.
Na pódiu mezitím agenti v neprůstřelných vestách a helmách se zbraněmi v rukou kryli ústup prezidenta, první dámy a viceprezidenta JD Vance. Mezi hosty, kteří museli hledat úkryt na podlaze, byl například i ředitel FBI Kash Patel. Ten vlastním tělem chránil svou přítelkyni, než mu přispěchal na pomoc agent Tajné služby.
Mnozí hosté po incidentu začali zpochybňovat úroveň zabezpečení akce. Někteří svědci podle upozornili, že ačkoliv byly ulice v okolí hotelu uzavřené, kontrola u vstupu byla spíše zběžná. Jeden z novinářů serveru BBC uvedl, že detektor kovu sice u jeho kapes pípal, ale agenti nejevili zájem o to, aby si věci vyndal a ukázal je.
Donald Trump na pozdější tiskové konferenci přiznal, že celý útok byl pro jeho manželku Melanii velmi traumatizujícím zážitkem. V sále hotelu Hilton se po střelbě hosté marně snažili zachytit telefonní signál, aby mohli informovat o situaci, zatímco se v nich mísil strach o život s úlevou, že tentokrát jejich štěstí nevypršelo.
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
