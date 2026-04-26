Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Libor Novák

26. dubna 2026 11:19

Hosté a očití svědci prestižní večeře se schovávají před útočníkem Foto: reprofoto twitter

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.

Moderátor CNN Wolf Blitzer popsal, že útočníka viděl přímo při střelbě v chodbě jen několik metrů od sebe. Policista ho okamžitě srazil k zemi, aby ho chránil, a následně ho odvedl do bezpečí na pánské toalety. Tam zůstal Blitzer uvězněn s dalšími patnácti muži, které ochranka odmítala pustit ven, dokud nebylo potvrzeno, že je vzduch čistý.

Uvnitř hlavního sálu byla situace neméně napjatá, i když někteří hosté samotné výstřely přes hluk v místnosti neslyšeli. Jake Tapper zaznamenal agenty Tajné služby, jak v rychlosti běží uličkou, což vyvolalo okamžitou reakci davu. Lidé v panice skákali pod stoly a s obavami sledovali, co se bude dít dál.

Další ze svědků popsal děsivý moment, kdy se nad ním začalo tříštit sklo a padat dolů jako déšť. K tomuto incidentu došlo na schodišti vedoucím ze sálu ve chvíli, kdy se chodbami rozlehlo několik výstřelů. Atmosféra v budově podle prokurátorky Jeanine Pirro v jednu chvíli zcela ztichla a po opadnutí největšího šoku se v sále objevily tisíce ozbrojených policistů.

Videozáznam z akce zachytil prezidenta Donalda Trumpa a první dámu Melanii při rozhovoru s mentalistou Ozem Pearlmanem těsně před útokem. Na nahrávce je vidět prudká reakce na hlasitý zvuk a viditelný šok ve tváři Melanie Trumpové i Pearlmana. Bezpečnostní složky vzápětí prezidenta bleskově evakuovaly z pódia.

Děsivý zážitek popsal také nevidomý zpravodaj BBC Gary O'Donoghue, který se orientoval především podle sluchu. Uvedl, že nejprve zaslechl hluboké rány typické pro poloautomatické zbraně a následné tříštění skla. Když ucítil, jak se jeho kolega vrhá k zemi, okamžitě ho následoval a schoval se pod ubrus.

O'Donoghue, který byl přítomen i u pokusu o atentát v Butleru v roce 2024, si uvědomil, že se opět ocitl uprostřed střelby na prezidentské akci. Zatímco lidé v panice vbíhali z chodeb do sálu, zbylí hosté pod stoly trnuli hrůzou, zda střelec nepronikne přímo mezi ně. V tu chvíli bylo v sále přibližně dva a půl tisíce lidí.

Na pódiu mezitím agenti v neprůstřelných vestách a helmách se zbraněmi v rukou kryli ústup prezidenta, první dámy a viceprezidenta JD Vance. Mezi hosty, kteří museli hledat úkryt na podlaze, byl například i ředitel FBI Kash Patel. Ten vlastním tělem chránil svou přítelkyni, než mu přispěchal na pomoc agent Tajné služby.

Mnozí hosté po incidentu začali zpochybňovat úroveň zabezpečení akce. Někteří svědci podle upozornili, že ačkoliv byly ulice v okolí hotelu uzavřené, kontrola u vstupu byla spíše zběžná. Jeden z novinářů serveru BBC uvedl, že detektor kovu sice u jeho kapes pípal, ale agenti nejevili zájem o to, aby si věci vyndal a ukázal je.

Donald Trump na pozdější tiskové konferenci přiznal, že celý útok byl pro jeho manželku Melanii velmi traumatizujícím zážitkem. V sále hotelu Hilton se po střelbě hosté marně snažili zachytit telefonní signál, aby mohli informovat o situaci, zatímco se v nich mísil strach o život s úlevou, že tentokrát jejich štěstí nevypršelo.

Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Izraelská armáda

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

Viktor Orbán

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

Černobylská jaderná elektrárna

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

Donald Trump

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

Stanislav Přibyl

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

Obchody se připravují na květnové svátky. Zákon je opět omezí

Obchody se naposledy podřídily zákonu o Velikonocích, ale pomalu se blíží doba, kdy se tak opět stane. Během jednoho z květnových svátků bude opět omezena otevírací doba provozoven. 

