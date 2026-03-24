V Prachaticích se vraždilo na ubytovně. V případu je podezřelý cizinec

Jan Hrabě

24. března 2026 21:57

Policie vyšetřuje vraždu v Prachaticích. Foto: Policie ČR

Kriminalisté se od nočních hodin zabývají případem vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Podezřelým v případu je cizinec, útočit měl nožem. Okolnosti tragické události jsou předmětem vyšetřování. 

Jihočeská policie před osmou hodinou ranní informovala, že vyšetřuje vraždu v Prachaticích. K činu došlo na ubytovně v jedenáctitisícovém městě. 

"Následkem konfliktu dvou mužů na jedné z prachatických ubytoven je smrt jednoho z nich. Tu od nočních hodin jako vraždu vyšetřují kriminalisté. Podezřelý cizinec, který měl útočit nožem, je zadržen," uvedla policie na sociální síti X. 

Jak upozornil Deník, v jižních Čechách jde v dosavadním průběhu letošního roku o druhou vraždu. Kriminalisté v lednu objasnili případ ze Strakonicka, kde muž připravil o život svou partnerku. 

