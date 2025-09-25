Za vraždou seniora v Praze je skupina cizinců. Některé zadrželi v zahraničí

Pražská policie zásadně pokročila s vyšetřováním případu srpnové vraždy seniora v Kunraticích. Stopy vedly k organizované skupině sedmi osob cizí státní příslušnosti, která páchala trestnou činnost v Česku i v zahraničí. Za vraždu hrozí pachateli až výjimečný trest.
Případ pro policisty začal v polovině srpna oznámením o nálezu osmdesátiletého muže bez známek života v jednom z rodinných domů v Kunraticích. Na těle byly viditelné známky násilí, vyšetřování se tak ujali kriminalisté z prvního oddělení.
"Při prvotním šetření si policisté na místě povšimli vypáčených vstupních dveří, z čehož bylo patrné, že do domu někdo vnikl násilím. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých pokojích domu bylo množství poházených a evidentně prohledávaných věcí, pojali kriminalisté podezření, že motiv tohoto násilného činu byl zejména zištný," uvedla policejní mluvčí Kristýna Zelinková.
V tuto chvíli není jasné, co všechno bylo z domu odcizeno. Kriminalisté každopádně získali stopy vedoucí k totožnosti několika podezřelých. Ukázalo se, že jde o organizovanou skupinu, která páchá násilnou i majetkovou trestnou činnost na území Česka i v sousedních zemích.
"Díky perfektní spolupráci s maďarskými a rumunskými kolegy bylo zadrženo celkem sedm mužů, cizí státní příslušnosti, z čehož dva jsou mladistvého věku. Dva muži byli zadrženi zásahovou jednotkou na našem území a zbývající pětice byla zadržena v zahraničí na základě evropského zatýkacího rozkazu," sdělila mluvčí.
V Česku zadržená dvojice už si vyslechla obvinění z loupeže, za kterou hrozí až dvanáctiletý trest. Pokud by byli obviněni i z vraždy, navíc spáchané surovým nebo zvlášť trýznivým způsobem, hrozí jim v případě odsouzení až výjimečný trest.
Zelinková dodala, že pražští kriminalisté z prvního oddělení letos objasnili sedmnáct z osmnácti vražd na území hlavního města.
