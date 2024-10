Zemřela zpěvačka Cissy Houstonová, matka slavné Whitney

Cissy Houstonová, zpěvačka a matka Whitney Houston, zemřela ve věku 91 let. Její kariéra, která začala v dětství, zahrnovala gospel, pop a spolupráci s legendami jako Elvis Presley či Aretha Franklin. "Bylo mi 5 let a museli mě postavit na stoličku, aby mě viděli," vzpomínala na své začátky v rodinné skupině The Drinkard Singers. Píše web Variety.

V 60. letech se rozhodla zpívat světskou hudbu a založila The Sweet Inspirations, která se proslavila jako jedna z nejlepších doprovodných skupin. Její sólová kariéra začala v roce 1970 a zahrnovala spolupráce s Bette Midler či Beyoncé. Získala dvě Grammy, přičemž první obdržela v roce 1997.

Kromě hudby byla Cissy Houstonová známá i svou podporou mladších umělců a hlubokým vztahem k dceři Whitney, i když její život ovlivnily rodinné tragédie. Poslední roky prožila v hospicové péči kvůli Alzheimerově chorobě.

Rodina Houstonová v prohlášení vyjádřila vděk za podporu a lásku, kterou v těžkých chvílích dostali. "Ztrácíme matriarchu naší rodiny," uvedl Pat Houston. Cissy byla obklopena rodinou, když naposledy odešla.

Cissy pocházela z hudební rodiny a její dcera Whitney, neteře Dionne a Dee Dee Warwickové a sestřenice Leontyne Price patřili mezi významné umělce.