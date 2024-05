Herec Steve Buscemi byl napaden v New Yorku. Skončil v nemocnici

„Steve Buscemi byl napaden v centru Manhattanu a stal se další obětí náhodného násilného činu ve městě," řekl mluvčí herce pro The New York Post. Herec je podle mluvčího „v pořádku“ a poděkoval všem za přání. Herec je však „neuvěřitelně smutný za všechny“, kterým se to stalo.

K incidentu došlo minulý týden, když se procházel v Kips Bay. Neznámá osoba k němu přistoupila a zbila ho „za bílého dne“. Útočníka se stále nepodařilo najít, jak uvedly zdroje činné v trestním řízení pro The New York Post. Co vedlo útočníka k takovému činu, není zatím jasné.

Jak deník poznamenává, není to poprvé, co byla v ulicích New Yorku napadena známá osobnost. Nedávno byl také herec Michael Stubarg zasažen kamenem do hlavy při běhání.

Šestašedesátiletý Steve Buscemi je vítězem Zlatého glóbu za nejlepšího herce v televizním seriálu Boardwalk Empire (2010–2014). Zahrál si jednu z hlavních rolí v debutovém filmu Quentina Tarantina Reservoir Dogs (1991) a objevil se také v jeho filmu Pulp Fiction (1994). Hrál také ve filmech Tima Burtona Big Fish (2003) a Wednesday (2022) a ve filmech bratří Coenů Barton Fink (1991), Fargo (1995) a The Big Lebowski (1998). Ztvárnil také roli ve filmech Armageddon (1998) Michaela Baye, Desperado Roberta Rodrigueze (1995) a v televizním seriálu The Sopranos (1999–2007).