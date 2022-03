Jak se pere Michal Horák? Podívejte se na nový klip Nekonfliktní typ

Podívejte se zde: https://youtu.be/ee7Rl_knDsk

„Původní nápad byl zcela neškodný, a to napsat univerzální hate-song, kde se dotyčnému adresátu vyspílá takovými přirovnáními, jak by to příslušelo správnému nekonfliktnímu typu. Ve světle posledních událostí mi nicméně nějaká konkrétní jména na mysl přichází. To ale nic nemění na tom, že píseň by měla hlavně pobavit, čehož není nikdy dost,“ komentuje aktuální novinku Horák, jenž se nedávno představil také v populární talkshow 7 pádů Honzy Dědka.



Jak už je pro stoupající hvězdu tuzemského písničkářského nebe typické, v novém singlu se sobě vlastní lehkostí a nakažlivým humorem rozhodně nešetří, a to včetně nečekaných slovních spojení, z nichž nejedno má potenciál zlidovět. To vše pak skvěle podtrhuje řemeslně i obsahově výborně zvládnutý videoklip v režii Vladimíra Špičky, který – jak Horák podotýká – „se chopil detailního vizuálního zpracování s takovým elánem, že se to jen tak nevidí, a to od ruční výroby rekvizit až po animace v klipu.“

Elánem v klipu ale nešetří ani sám Michal. Ten se v něm například ocitl v zápasnickém ringu, v němž předvádí pohybové kreace, za které by se nemusel stydět možná ani profesionální fighter. To ale platí i v případě dalších herců, mezi nimiž pozorný divák a znalec Horákovy předchozí klipové tvorby objeví hned několik dobře známých tváří… Opomenout ale nemůžeme ani stepařskou skupinu Klepeto Praha, která svým umem originálně zpestřila jak klip, tak samotnou nahrávku.

I přes svůj zjevný talent nejen hudební, ale i zápasnický však Michal Horák dle vlastních slov mezi konfliktní typy nepatří: „Co si pamatuju, tak ve zlém jsem se nikdy nepral. Naštěstí k tomu nebyl důvod. S kamarády si ale příležitostně sportovně zazápasíme v řeckořímském stylu. Zápas ale vzhledem k tomu, že většina z nich váží o dvacet kilo víc než já, nemá většinou dlouhého trvání. Dost nás to ale, minimálně v tu chvíli, baví.“

Pokud o tom snad někdo po zhlédnutí klipu pochyboval, ze slov výše je nad slunce jasné, že naprosto nekonfliktní atmosféra se dá očekávat i na aktuálním koncertním turné. To Horák odstartoval ve středu 9. 3. speciálním dvojkoncertem s Voxelem a řadou hostů v pražském Lucerna Musica Baru, jehož výtěžek byl věnován na pomoc Ukrajině, a v jeho rámci zavítá do šesti dalších měst.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o sérii koncertů po několikaměsíční zimní pauze, bude v repertoáru spousta novinek, co jsem přes zimu napsal a vydal. Lidi se samozřejmě o to víc můžou těšit na moje faily s vypadáváním textu a následným zachraňováním situace, což se po takové době zákonitě dít bude. Ale i na to se těším, každý koncert je pak jedinečný,“ láká se svým charakteristickým humorem na právě probíhající turné stále populárnější písničkář.