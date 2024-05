Recenze: Jedna noc. Další česká exkurze do života lidí na dně je frustrující

Snímek režíroval David Laňka. Filmařský samouk s absolutoriem Konzervatoře Jaroslava Ježka, jenž od náctiletého věku přispíval do tisku různorodými texty o hudbě či filmu. Napsal několik nostalgicky vděčných portrétů českých herců a hereček či popularizačních publikací o českém filmu, jeho stěžejním spisovatelským dílem jsou knížky pro děti. Jeho filmografie jímá například klišoidní komediální stereotypizaci Modelky s.r.o., pokus o vztahovou mumblecore Poslouchej nebo drama tematizující život s autismem Spolu. Pro Primu realizoval například seriál Bodyguardi. Projekty většinou tvoří v tandemu s Martinem Müllerem a Jedna noc je jeho prvním samostatným titulem.

Dvojsečný název Jedna noc za prvé označuje osudovou noc, kdy protagonista Adam, tehdy ještě pravděpodobně úspěšný frontman kapely, v opilosti při cestě autem z koncertu s jeho fanynkou nabourá a zapříčiní její smrt. Druhou vrstvou názvu je noc, během níž se celý film odehrává. Adam je životní troska, zapletená v nekončící síti dluhů, kope příkopy, z života mu vymizela jakákoli motivace a chlastá. Jako hudebníkovi mu dříve alkohol dodával drive a elán, teď už mu slouží k zahnání všudypřítomných problémů. Doma na něj čeká žena Eliška s dítětem, která si po nocích vydělává přes erotické videochaty, aby muži pomohla splatit dluhy.

Sledujeme zacyklené pásmo, kdy Adam z bytu po hádkách neustále odchází, aby se posléze zase vrátil. Putuje mezi bytem, ulicemi, hospodou, navštěvuje bývalého nejlepšího kamaráda z kapely a snaží se sehnat peníze. Film se snaží dynamicky zachytit zacyklenost člověka, jenž neustále osciluje na psychickém i materiálním dně. Atmosférou, laděním i zápletkou film připomíná tvorbu bratrů Safdieů, především jejich Drahokam, kde protagonista v hektickém tempu na pozadí kriminální zápletky shání peníze a utopicky věří v zisk skrze sázení. Adamova cesta je takřka totožná, místo sázek však penězi krmí automat a krade.

Relativně slibný výchozí bod však padá na hysterickém scénáři a vyprávění. Opakující se scény a motivy můžou zrcadlit i nemožnost Adamova posunu, zároveň je jejich exekuce krkolomná, doslovná a zkrátka vyčpělá. Zatímco tvůrci detailními záběry na šuplík s hospodskou peněženkou předznamenávají, že dojde ke krádeži, spousta dalších motivů je nedotažených a ve scénáři ledabyle nahozených. Ať už jde o náhodné setkání Adama s matkou tragicky zemřelé dívky, případně naprosto uměle našroubovanou zápletkou s prostitutkou, které Adam ukradl peníze.

V rámci výstavby tvůrci upřednostňují scenáristickou účelovost před věrohodností a autenticitou. Je na každém, kdo na tuto skutečnost přistoupí. Od kýženého obrazu lidí zatížených fatální situací, jež se navíc snaží být aktuální a apelativní, to odtahuje a jen těžko se jde do fikčního světa ponořit, především kvůli neukočírovanému rytmu filmu, kdy se jakákoli dravost či adrenalin vytrácí. Zjednodušeně řečeno hodinu a půl sledujeme muže, který si za zničený život může sám a potácí se od průseru k průseru.

Osobní apokalypsa je v druhém plánu rámovaná právě postavou Elišky, na jejímž příkladu se tvůrci dle anotace snažili upozornit na soudobý problém, kdy se ženy prodávají na internetu. Načrtávají explicitní a primitivní morální dilema a problematiku nijak nerozvíjejí, spíš na ni bezduše ukazují. Většinu času jsme pak divácky omezeni na Adamovo vnímání, bez možnosti se odtrhnout od sobecké sebelítosti, kdy se nemůže přenést přes to, jak si jeho žena vydělává peníze. Obě ústřední postavy jsou čitelné a postrádají rozměrnost. A trávit celou stopáž ve vězení tvrdohlavého chudáka, bez jakékoli interpretační vrstvy či pobídce k dialogu, je zkrátka málo. Navíc v podivném vakuu ostravských kulis.

Je otázkou, co nám tvůrci chtěli touto výsečí z lidských osudů říct, premisa by možná fungovala v krátkometrážním formátu. Zavádějící je především to, do jaké míry reflektují mužskou sobeckost, kdy Adam odmítne 50 tisíc aby si zachoval hrdost, a do jaké míry jej litují. Tento rozkol a balanc na tenké hraně je asi tím nejpodnětnějším, co film v oblasti interpretace může nabídnout. Navíc ústřední herci Adam Ernest a Vanda Chaloupková repetitivní a hysterické dialogy zvládají přetvořit do snesitelné míry. Možná, kdybychom byli perspektivou blíže Elišce, mohl z toho být film, jaký tvůrci pravděpodobně zamýšleli. Takhle je to jen další odvar variující fenomén chcípáckého filmu, jakých se u nás v rámci sebelítostivých dramat urojilo kvantitativní množství.

Hodnocení: 45 %

Režie: David Laňka

Scénář: David Laňka

Hrají: Vanda Chaloupková, Adam Ernest, Pavlína Balner, Jan Nedbal, Štěpán Jacenko, Stanislav Aubrecht, Martin Cikán, Radim Jíra, Kamila Janovičová

Česká premiéra: 9. května 2024

Distributor: Bontonfilm