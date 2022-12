Recenze: Rod draka je důstojným prequelem Hry o trůny

Na první pohled se může zdát, že nový seriál ze světa Hry o trůny má jasně prošlapanou cestičku a silnou základnu fanoušků, která s radostí zhltne jakýkoliv počin z tohoto fantastického světa. Ale zavděčit se fanouškům není snadné, protože jim nemůžete bezostyšně naservírovat znovu to samé a doufat, že se s tím diváci smíří.

Naštěstí Rod draka se vydal trochu jinou cestou a snaží se ověřené postupy plné politických hrátek a zákulisních tahanic rozvinout v trochu jiném provedení. Na druhou stranu se však autorům, alespoň částečně podařilo zachovat atmosféru původního seriálu, takže se fanoušci mohli poměrně rychle naladit na známou vlnu.

Divák si brzy všimnul, že se první série odehrává na mnohem menším poli než rozmáchlá Hra o trůny. To je dáno jednak snížením nákladů na produkci a jednak tím, že si HBO testovalo přijetí u diváků. Dokonce by se dalo říct, že díky této sevřenější dějové lince by se dalo v seriálu lépe orientovat. Jenže to by tvůrci nesměli přijít s poněkud rapidními skoky v čase, které nutně nebyly dějově opodstatněné, ale jednalo se zkrátka o tvůrčí rozhodnutí. Minulost postav, která tvarovala jejich pozdější chování by bylo možné ukázat i jiným způsobem.

Z hereckých výkonů pak stojí za zmínku vynikající Matt Smith, který si dokázal každou scénu strhnout pro sebe a zcela zastínil zbytek ansámblu, snad s jedinou výjimkou, jež byl Paddy Considine. Ten dokázal neskutečně zvládnout přeměnu z poměrně vitálního muže středního věku na nemocí strhaného starce.

Zbytek hereckých výkonů byl na slušné úrovni, ale nikdo již tak výrazně nevyčníval, i když některé postavy měly své silné momenty. Obecně však se spíše zdálo, že mnoho herců se muselo poprat se scénářem, který jim nedával dostatek prostoru, nebo se naopak uchyloval k vatovitému natahování stopáže scénami, jež v rámci série neměly žádný významnější dopad na vývoj událostí.

K tomu se váže také největší výtka seriálu, kterou je nevyrovnanost jednotlivých dílů. Celkový dojem ze seriálu mohutně zachraňuje poslední třetina, kdy se konečně začnou věci hýbat kupředu. O to více poté vyčnívá absence exteriérů, neboť většina seriálu se odehrává v interiérech a seriál tak působí trochu jako tragické drama jedné velké rodiny.

Celkově se rozhodně jedná o seriál, který stojí za vidění, ale jelikož se jedná o první sezónu, je potřeba k němu přistoupit se střízlivými očekáváními, protože se nekonají žádné epické orgie. Rod draka je důstojně odvyprávěný příběh ze známého světa, který se trochu trápí s pomalým tempem, jež dokáže mnohdy diváka skoro uspat. Vizuální stránka seriálu je výborná, zejména krásné kostýmy a parádní kamera. Efekty občas trochu zazlobí, ale na poměry seriálů se jedná o velmi solidní nadprůměr. Pokud jste seriál ještě neviděli, rozhodně jej můžeme doporučit, protože se zdá, že úvodní série rozestavěla figurky na šachovnici a v druhé sérii se pořádně rozhoří skryté sváry.

Celkové hodnocení: 75 %

House of The Dragon (1. sezóna 2022)

Hrají: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoja Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock a další.

Tvůrci: Ryan J. Condal, George R.R. Martin

Režie: Miguel Sapochnik, Greg Yaitanes, Clare Kilner, Geeta V. Patel, Alan Taylor

Předloha: George R.R. Martin (kniha)

Scénář: Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik, Sara Hess, Kevin Lau a další.

Kamera: Fabian Wagner, Pepe Avila del Pino a další

Hudba: Ramin Djawadi

USA / 20 h 4 min (51–67 min) / akční, fantasy, drama, dobrodružný