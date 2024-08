Týdenní výhled filmů: Ambiciózní Vlny, návrat vesmírného Vetřelce a sprosté princezny

Kina se po vyprahlém červnu a části července konečně dočkávají návštěvnosti, především díky trojici Zápisník alkoholičky, Deadpool & Wolverine a V hlavě 2. Teď k nim přibude i očekávaná konkurence v podobě Vln, jež oslnily aplaudující publikum v Karlových Varech. Třetí režijní film Jiřího Mádla je zároveň jeho nejambicióznějším. Reflektuje invazi Varšavských vojsk roku 1968 a předkládá ji perspektivou pracovníků Československého rozhlasu. Dynamicky střižený snímek uzpůsobuje špionážnímu thrilleru a na příklad mladého rozhlasového technika, jenž se do širších událostí zaplete tak trochu mimoděk, vykresluje zlomovou událost našich dějin i krátké období nebývalé svobody slova, jehož nejmarkantnější součástí byl právě Rozhlas. Film v premiérovém týdnu nasadilo více než 250 českých kin, v rámci tuzemské tvorby jde o rekord.

Do české distribuce se vůbec poprvé dostává kultovní horor Daria Argenta Suspiria, navíc v restaurované 4K verzi. Fantasmagorická jízda s mystickými prvky vyniká omamným výtvarným pojetím, maximální estetizací násilí a progresivním rockem disponujícím soundtrackem skupiny Goblin. V centru stojí klasický vyvražďovací narativ, kdy protagonistky začnou záhadně brutálním způsobem umírat během návštěvy taneční konzervatoře. Nic nestírá nesmyslnou hranici mezi vysokým a nízkým uměním tak dobře, jako právě Suspiria.

Pohádku nikoli hororovou, nýbrž moderní, pak představuje teenagerovská komedie Fakjů princezny, jež kloubí svět princezen a sociálních sítí. Sleduje mladou protagonistku, která touží stát se influencerkou. Když se jednoho dne dívá do zrcadla, po pronesení sněhurkovské otázky se propadne do světa pohádek. V magickém světě se rozhodne posbírat ten nejlepší možný obsah pro sociální sítě, má to však jeden háček, jelikož se její mobil vybíjí a pohádky nemají internet.

Rodinnou podívanou je i laskavé drama Můj kamarád tučňák. Jean Reno ztvárňuje ústřední roli skromného a stárnoucího rybáře Joãoa, který se kvůli citlivé tragédii uzavřel před světem. Vše se změní, když nalezne vysíleného tučňáka pokrytého ropou. Pomůže mu a vytvoří si mezi sebou nepřetrhnutelné pouto. Tučňák pojmenovaný DinDim však náhle zmizí a João netuší, zda se s ním vůbec ještě někdy uvidí. DinDim ale podniká dobrodružnou cestu, aby se za svým lidským kamarádem dostal. Sledujeme tak paralelní linie obou přátel, jež se navzájem doplňují a vyvažují. Roztomile naivní podívanou režíroval vyniká i rozmanitými exotickými lokacemi.

Kina napadne i pokračování oblíbené sci-fi série Vetřelec: Romulus. Tematicky i laděním se franšíza vrací ke svým kořenům a sleduje skupinu mladých kolonizátorů, která v rozsáhlém vesmíru narazí na opuštěnou stanici, kde potkávají tu nejvražednější formu života vůbec. Film režíruje etablovaný tvůrce hororů Fede Alvarez, jenž v minulosti natočil Lesního ducha (2013) či Smrt ve tmě (2016). Kombinuje všechny v sérii dosavadně obsažené přístupy, do nichž přimíchává heist zápletku a videoherní postupy. Nabídku uzavírá snímek ze skvělé dokumentární série EOS: Leonardo – nejslavnější díla, jenž na velkém plátně představí vrcholná díla renesančního mistra, stejně jako jeho fascinující osobnost. Vypoví o něm přední experti a kurátoři a především umění samotné.

Novinky na VOD

Netflix zdražuje své předplatné a snaží se zaujmout novou akční komedií Jednotka všedního nasazení, v níž ústřední dynamickou dvojici špionů tvoří Mark Wahlberg a Halle Berry, přičemž Wahlbergova postava se v akčním kolotoči ocitne tak trochu mimoděk, zatímco následuje kroky elitní agentky, která je zároveň jeho bývalou láskou ze střední. Za akčního ranku je pak i francouzská krimi komedie Nice Girls, kde se kontrastní dvojice policistek, jedna důkladná, druhá svérázná, snaží ve spolupráci s bývalým hackerem objasnit zmizení jejich policejního kolegy.

A komediálně laděná akční nabídka nekončí, jelikož Amazon Prime se snaží konkurovat Jackpotem!, v jejímž centru stojí vlajková tvář platformy John Cena, jenž se plně transformoval v hvězdu komediálního střihu. Zápletka se točí okolo ujeté loterie, jejíž výherce může být do západu slunce legálně zavražděn a okraden o výhru. A aby toho nebylo málo Apple TV+ představuje seriál Pochybná dohoda, kde se Vincent Vaughn převtělil do role unaveného a kocoviny neustále trpícího detektiva, jenž musí řešit záhadný nález lidské paže na floridské pláži.

U příležitosti proběhlého festivalu Prague Pride iVysílání nabízí výběr Young & Queer, kde naleznete čerstvé, intimní a strhující tituly s danou problematikou. Mezi nimi křehké drama o dospívání Blízko, polské drama Slon nebo mysteriózně stylizovaných Pět ďáblů.