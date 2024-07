Týdenní výhled filmů: Vrací se oblíbená pixarovka, lovci tornád i Jiří Havelka

Poslední týden suverénně ovládlo drama Zápisník alkoholičky, statistikám návštěvnosti však tento týden pravděpodobně ovládne pokračování V hlavě 2. Oblíbený animák z dílny Pixar vyšel téměř před deseti lety a jako jeden z prvních ukazoval, že je v pořádku, když cítíme smutek, vztek i zklamání. Protagonistku Riley tentokrát sleduje ve formativním teenagerovském věku, díky čemuž do příběhu vstoupí ještě více explicitně zhmotněných emocí. Snímek, který paralelně sledujeme z řídícího centra mozku protagonistky, v USA dominuje a v tržbách přehledem převálcoval i pokračování Duny. Dalším animovaným filmem v nabídce je i dynamicky střižené anime Blue Lock the Movie -Episode Nagi-, rozvětvující úspěšný stejnojmenný seriál, v jehož centru stojí fotbalové mistrovství, o jehož pohár bojuje ústřední dvojice středoškoláků.

Po téměř 30 letech se návratu dočkal i dobrodružně laděný snímek Twister, jehož pokračování s příznačným názvem Twisters navazuje na přímočarou poetikou, ovlivněnou tvorbou Stevena Spielberga. V titulní roli s Glenem Powellem se vydáme na cestu s lovci bouří. Powellova postava Tyler bouřky vyhledává a riskuje život při hledání co nejexkluzivnějších záběrů, díky nímž je populární na sociálních sítích. Tylerova cesta se záhy zkříží s Kate, která bouřky usilovně studuje, ačkoli si v sobě ve spojitosti s nimi nosí palčivé trauma. V blockbusterovém hávu amerických filmů 90. let vyniká zvukový design a střet dvou světů, z nichž oba jdou za stejným cílem, akorát ze zcela jiných důvodů.

Do distribuce míří i na Berlinale, v Sundance a ve Varech uvedená retro podívaná Zatracená krvavá láska, zasazená v americkém zapadákově 80. let. Sleduje bouřlivý vztah majitelky posilovny a špičkové kulturistky, která míří do Las Vegas vyhrát mistrovství. Horečnatá cesta s prvky road movie vedle netradiční romance tematizuje i křivdy dětství, kdy se dvojice protagonistek rozhodne zapečetit bolavou minulost a vyřídit si účty se svou rodinou. Neo-noirový příběh i estetika dominuje postmoderními postupy, stupňujícím se přívalem adrenalinu, aniž by se oddávala lacinému pastiši či kýčovitému vizuálnímu zpracování, které si s vyobrazením 80. let spojujeme. Reflektuje nebezpečí lidského ega, podstatu pudů a temnotu, kterou si v sobě každý neseme. Pod taktovkou Rose Glass herecky září Kristen Stewart a Katy O'Brian.

Posledním přírůstkem je autorský film Jiřího Havelky, který se po úspěšných Vlastnících a situačně absurdní Mimořádné události vrací jako režisér, tentokrát s volnou adaptací literárního díla Karla Čapka. Zahradníkův rok s mlčenlivým Oldřichem Kaiserem v hlavní roli je groteskní a pod komediálním povrchem teskná reflexe vzdoru a toho, jak si v dnešním světě uhájit vlastní svobodu a právo navzdory uzurpátorským autoritám. A taky co se s námi děje, když nám někdo naruší dlouhodobě fungující cyklus osobního mikrosvěta. Svérázným humorem a mnohoznačností disponující příběh byl uveden v nesoutěžní sekci na festivalu v Karlových Varech.

Právě se přehrává: Zahradníkův rok - trailer Zahradníkův rok - trailer Video: YouTube

Novinky na VOD

Fanoušci fotbalu tentokrát místo standardního Amazon Prime, který nabízí exkluzivní série sledující zákulisí fotbalového týmu během jedné sezóny, mohou zamířit na Netflix, který odhaluje zázemí všech klubů první španělské La Ligy. Paralelně střídá osudy špičkových klubů, jakými jsou Barcelona či Real Madrid, tak těch, které bojují o udržení v lize nebo o co nejlepší výsledek ve středu tabulky. Jde o podnětný náhled chodu organizací, které mnohdy na hraně bankrotu bojují o úspěchy v nejpopulárnějším sportu světa. Oproti tomu Amazon Prime nabízí komediální seriál Buchty a klobásy: Ráj potravin, navazujícím na stejnojmenný celovečerní film. I za seriálem stojí “huličská” parta Setha Rogena a parta potravin se tentokrát ocitá v situaci, kdy sice vyhladila většinu lidksého druhu, zároveň však neví, co si s nástrahami otevřeného světa po opuštění supermarketu počít. Grotesktní, vulgární, zároveň však chytrá komedie rýpe do problematiky konzumu a slouží jako protipól uhlazených animáků pro děti.

Originální produkce Max uvedla dokumentární portrét americké herečky, která se stala symbolem nového Hollywoodu. Fay Dunaway se ve snímku s vystihujícím názvem Fay pouští do reflexe sebe samotné a nebojí se otevřeně mluvit o psychických potížích, které ji celou kariéru doprovází. Chronologicky vyprávěný titul staví na mluvících hlavách, zároveň však není glorifikující freskou a ukazuje, náročné podmínky filmového průmyslu, stejně jako balanc osobního a profesního života. Na platformě Voyo pak nově naleznete dokumentární true crime režiséra Petra Hátleho Kauza Kramný, kde se pomocí rekonstrukce, archivních materiálů a výpovědí policie i samotného obžalovaného snaží otevřít a objasnit případ muže, jenž na dovolené v Egyptě údajně zabil svou manželku s dcerou.

Apple TV+, jenž se poslední dobou zaměřuje na kriminální případy ať už v minisérii Sugar či Nedostatek důkaz, v této linii pokračuje a s Natalii Portman v hlavní roli rozplétá dlouho zapomenutý případ ženy, která utonula v jezeře. Žena v jezeře zasazená v 60. letech sleduje investigativní novinářku, která takřka sebedestruktivním způsobem pátrá po pravdě, zatímco se motivace jejího okolí i jí samotné rozplývají v konturách mysteriózního případu. Na DAFilms pak nově najdete kolekci středometrážních filmů jedné z nejvěhlasnějších dokumentárních režisérek současnosti Alice Diop. V pětici dostupných filmů zkoumá jak univerzální témata, tak ta, která jsou spjatá s lokálním problematikou. Dává v ní hlas přehlíženým a marginalizovaným, zatímco publikum vybízí k otevřenému dialogu.