Ve Francii vystavují obraz ukradený před 76 lety, má mimořádnou historickou hodnotu

Teď je obraz vystaven v hale střediska, které každý rok navštíví na 60.000 návštěvníků. To vše v naději, že se podaří vypátrat původní majitele či jejich dědice, uvedla agentura AFP.

"Pokud krajinku poznáte nebo o ní máte nějaké informace, budeme vám vděčni za jejich sdělení," upozorňuje text u obrazu, který zachycuje postavu u břehu říčky, lemované vysokými stromy, a v pozadí je vesnici pod zachmuřenou oblohou. "Přáli jsme si, aby obraz uviděli návštěvníci okamžitě a bezplatně po vstupu do budovy," vysvětlil ředitel Philippe Hansch, který pro dílo vyrazil autem začátkem srpna do Berlína. Cítil tehdy "hrdost a emoce, hodně štěstí, ale i odpovědnost".

Cena bezejmenného obrazu z 19. století se odhaduje na 3000 až 5000 eur (asi 78.000 až 130.000 Kč), ale podle ředitele má "nedocenitelnou historickou hodnotu". Představuje totiž "velký symbol francouzsko-německého přátelství" a "umožňuje vidět příběh druhé světové války z nového pohledu".

Na jaře 1944 dostal poddůstojník Luftwaffe (německého letectva) Alfred Forner, převelený do Francie, za úkol dopravit obraz o dovolené do Berlína. Ale když dorazil na uvedenou adresu, budova byla v troskách. Pragmaticky zamířil domů, kde ponechal obraz, a vrátil se na frontu, kde v létě 1944 přišel o život. Obraz o rozměru 38 krát 55 centimetrů dalších 75 let zůstal na zdi v obývacím pokoji berlínského bytu.

V lednu 2019 se Alfredův syn Peter Forner obrátil na francouzské velvyslanectví v Berlíně s tím, že by chtěl vrátit obraz a především najít jeho majitele.

"Peter Forner měl před čtyřmi nebo pěti lety jednu zdravotní příhodu a dlouhou dobu strávil v nemocnici. Udělal si seznam věcí, které musí vyřešit. Vracení obrazu bylo úplně nahoře tohoto seznamu," uvedl Julien Acquatella z berlínské komise, která má na starosti odškodnění obětí, oloupených za války. Vesměs jde o židovské rodiny. "Bylo to od něj velmi odvážné gesto, které chápe jako přirozené: tento obraz nepatřil jeho rodině. Bylo to něco, co muselo tížit jeho svědomí," dodal.

Snahy zjistit původní vlastníky či jejich dědice byly až dosud marné. "Je to velmi obtížný případ, protože obraz nemá velkou cenu," uvedl Acquatella, který nicméně neztrácí naději. Vystavení obrazu na místě ztělesňující francouzsko-německé usmíření má tak přispět k naplnění poslední vůle Petra Fornera, který zesnul loni v květnu ve věku 80 let.

Verdun byl v roce 1916 epicentrem jedné z nejkrvavějších bitev první světové války. Po německém útoku na zdejší pevnost se několik měsíců vedly vyčerpávající boje, ve kterých padlo na 900.000 mužů.