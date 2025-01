Zemřela slavná zpěvačka a herečka Marianne Faithfull

Faithfull, narozená v prosinci 1946 v londýnském Hampsteadu, se proslavila v 60. letech jako zpěvačka s hitem As Tears Go By, který se v roce 1964 dostal do britské top desítky. Zároveň si získala pozornost jako přítelkyně Micka Jaggera, frontmana Rolling Stones, a inspirace pro slavné skladby Wild Horses a You Can’t Always Get What You Want. Její kariéra však prošla dramatickými vzestupy a pády – po závislosti na heroinu v 70. letech se vrátila s průlomovým albem Broken English, jež jí zajistilo uznání i nominaci na cenu Grammy.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí zpěvačky, skladatelky a herečky Marianne Faithfull," uvedlo oficiální prohlášení. "Marianne dnes v Londýně pokojně zesnula v přítomnosti svých nejbližších. Bude nám nesmírně chybět."

Faithfull patřila mezi nejvýraznější tváře rock’n’rollové éry. Do světa hudby ji uvedl manažer Rolling Stones, který v 16 letech objevil její talent a představil jí skladbu As Tears Go By, první píseň, kterou spolu napsali Mick Jagger a Keith Richards. Jemný, zasněný folkový styl se stal jejím poznávacím znamením a pomohl jí prorazit v rámci britské hudební invaze do USA.

Právě se přehrává: Marianne Faithfull - As Tears Go By Marianne Faithfull - As Tears Go By Video: YouTube

Jako partnerka Micka Jaggera se stala jednou z nejdiskutovanějších osobností britské scény. Média ji sledovala na každém kroku a její bouřlivý vztah s lídrem Rolling Stones často zastínil její vlastní kariéru. Po jejich rozchodu upadla do závislosti na drogách, což ji přivedlo až k životu na ulici v londýnské čtvrti Soho.

Přesto se v 70. letech vrátila na hudební scénu. První pokus o comeback představovalo album Dreamin’ My Dreams (1976), skutečný zlom však přišel v roce 1979 s deskou Broken English. Syrové, osobní skladby v kombinaci s jejím vykouřeným, drsným hlasem vytvořily jedinečný styl, který ovlivnil celou generaci umělců.

V dalších dekádách Faithfull spolupracovala s významnými hudebníky včetně PJ Harvey nebo Nicka Cavea, kteří ji sami označili za svou inspiraci. Za svůj přínos umění obdržela řád Commandeur des Arts et des Lettres od francouzské vlády a v roce 2009 získala World Lifetime Achievement Award.

Faithfull se po většinu života potýkala se zdravotními problémy. Trpěla bulimií, rakovinou prsu a také emfyzémem, který byl důsledkem letitého kouření. V roce 2020 onemocněla covidem-19 a její stav byl natolik vážný, že lékaři neočekávali, že přežije. Přesto se zotavila a o rok později vydala své 21. album She Walks in Beauty.