Dnes je Světový den televize. V Česku vysílá přesně 70 let

Na den 21. listopadu připadá Světový den televize, který má připomenout význam tohoto vynálezu, ale rovněž upozornit na riziko vzniku závislosti na sledování televize. Někteří jedinci totiž u televize klidně tráví veškerý svůj volný čas a prakticky nemají jinou náplň života, což s sebou nese mnohá negativa.

Televize je nepochybně jedním z vynálezů století. Obrazové přenosy podobné těm televizním se snažili vědci uskutečnit již někdy v polovině 19. století. Přelomovým okamžikem byl rok 1884, kdy německý inženýr Paul Nipkow přišel se zařízením nazvaným po něm jako Nipkowův kotouč, které zajišťovalo dálkový obrazový přenos. Trvalo ovšem dlouhou dobu, než se tento kotouč začal využívat pro televizní vysílání. To se povedlo až v roce 1925 Skotovi jménem John Logie Baird. Tehdy se mu podařilo vynalézt vůbec první televizor. Nejprve zprovoznil přenášení jednoduchých nepohyblivých obrazů na dálku, o rok později i těch pohyblivých. Roku 1928 prezentoval také již přenos barevných obrazů i televizní vysílání přes oceán – z Londýna do Spojených států amerických. Na podzim roku 1936 už začala jeho vynález naplno využívat BBC.

John Logie Baird byl skutečně geniálním vynálezcem. Sestavovat nejrůznější užitečná zařízení ho bavilo od dětství. Když mu bylo dvanáct let, vyrobil si telefon. Vynikal i ve škole a nebylo žádným překvapení, že vystudoval technické obory. Po studiích pracoval zprvu v elektrárně, brzy se však hodlal osamostatnit a věnovat se naplno vynalézání. Ve svém okolí nenalezl pochopení: jedni v něm spatřovali blázna, druzí se báli, co za hrozné a nebezpečné věci ve své dílně vyrábí. Počáteční neúspěchy ani posměšky však Bairda neodradily od dalších pokusů, a tak se nakonec stal otcem televize.

Na našem území, v tehdejším Československu, se první televizor objevil v roce 1935, a to zásluhou docenta Jaroslava Šafránka z fyzikálního ústavu Karlovy univerzity v Praze. V roce 1948 byl představen první televizor Tesla, jehož velkovýroba tehdy také odstartovala. V létě téhož roku proběhlo vůbec první přímé televizní vysílání v Československu, jednalo se o záznam XI. všesokolského sletu v Praze na Strahově.

Pravidelné televizní vysílání u nás probíhá přesně 70 let, od roku 1953. Tehdy se vysílalo ze studií v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Televizní program ovšem v té době sledovalo jenom velmi málo lidí, protože televizi doma měla jenom hrstka československých obyvatel. Roku 1953, tedy v počátcích vysílání, bylo prodáno celkem 355 televizních přijímačů značky Tesla, za který se platily čtyři tisíce korun, na tehdejší dobu tedy dost peněz. O deset let později už mělo doma televizi přes milion a půl lidí.

Televizní vysílání ve svých počátcích neprobíhalo celý týden, ale nejprve tři dny, teprve roku 1958 se začalo vysílat plných sedm dní. Až do roku 1970 se lidé mohli dívat pouze na jeden televizní program, než přibyl druhý. Na další programy si museli počkat až do 90. let minulého století. V roce 1973, tedy před 50 lety, se rozjelo i barevné vysílání.