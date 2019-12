Vánoce slaví každý po svém. Jak se liší tradice ve světě?

Naše typické Vánoce

U nás se má usednout ke slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu s první hvězdou na obloze. Tradičně se podává smažený kapr s bramborovým salátem. V minulosti byste však tento chod na vánoční tabuli nenašli, tato tradice se zrodila až v 19. století. Ryba se poprvé o Štědrém dnu na stole objevila až v 17. století, a to pouze v rodinách aristokratů a zámožných měšťanů v rybníkářských oblastech. Mnohem častěji se konzumovala zvěřina – oblíbený byl třeba zajíc na černo, tedy upravený na sladký způsob s povidly a perníkem. Typickým vánočním pokrmem byl kuba, který se připravoval z krup, sušených hub a uzeného masa.

Štědrý večer podle lidové víry patřil k magickým dnům. Proto se s ním pojilo poměrně velké množství magických zvyků. Naši předci chtěli zejména poodhalit tajemství budoucnosti. Dívky se toužily dozvědět, zda se příští rok vdají, hospodář zase zjišťoval, jaká bude úroda. Poměrně známý je zvyk házení střevícem. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, měla se dívka dočkat veselky. V některých krajích zase vdavekchtivé děvče mělo sníst o Štědrém večeru slanečka, poté nesmělo mluvit, nic jíst ani pít. Když pak dívka usnula, ve snu ji dal napít mladík, který se měl stát jejím ženichem. Dodnes se pak dochoval zvyk pouštění lodiček ze skořápek nebo lití olova, které se také pojí s předpovídáním budoucnosti.

Tradičně nás o Štědrém dnu obdarovává Ježíšek, který dětem nosí dárky již od 16. století, kdy o něm coby dárkonoši vznikla první písemná zmínka. Do té doby byla s vánočním obdarováváním spojena postava svatého Mikuláše. Ježíšek prý vypadá jako malé jezulátko.

Velká Británie a Spojené státy americké

Vánoční svátky ve Spojených státech amerických vykazují shodné znaky s vánočními oslavami ve Velké Británii. V obou zemích nosí dárky Santa Claus. Američané si však na rozdíl od Angličanů více potrpí na vánoční výzdobu plnou pestrobarevných žároviček. Snad každý dům zde o Vánocích barevně září. Typický vánoční pokrm je ale stejný – pečený nadívaný krocan, nejčastěji podávaný s brambory či bramborovou kaší. Jako dezert se pak na stole objevuje vánoční puding, do kterého patří povidla, koňak nebo brandy a kandované ovoce. Anglické a americké děti čekají na vánoční nadílku do rána 25. prosince. Santa Claus jim totiž nosí dárky potají v noci z 24. na 25. prosince.

Skandinávie

Finsko je prý domovem Santy Clause, který má právě z této země před Vánoci vyjíždět na saních s dárky pro děti do nejrůznějších zemí světa. V Dánsku se zrodila tradice tzv. vánočních talířů, kdy se každý rok vyrábí speciální talíře s vánočním motivem. Každoročně se tento motiv mění a tyto talíře jsou zde oblíbeným sběratelským kouskem. S norskými Vánocemi je zase spojeno speciální vánoční pivo. To je velmi silné a vyznačuje se sladkou chutí. K dostání je pouze v období od 21. prosince do 6. ledna. Ve Skandinávii se na vánočním stole objevuje teplá šunka, husa nebo kachna, vepřové s červeným zelím, treska nebo vařené fazole se slaninou a cibulkou. Vánoční dezert zde představuje rýžový nákyp politý likérem.

Středozemí

Ve Francii dětem dárečky večer 24. prosince přináší Pére Noël. Ten je nechává v botách, za kamny nebo je přivazuje přímo na větvičky vánočního stromečku. Děti pak v některých krajích věří, že jim dárky nadělil kouzelný stromeček. Před samotným obdarováváním je však na programu bohatá štědrovečerní večeře, jejíž součást tvoří ústřice, klobásky, hlemýždi, žabí stehýnka, kaviár, několik druhů sýra a pečený krocan. Francouzi si o Vánocích zkrátka rádi pochutnají na dobrém jídle. Vánoční svátky zde tradičně končí na Tři krále, kdy se snad v každé domácnosti peče dort.

V Chorvatsku patří Vánoce k nejdůležitějším svátkům, protože jsou zdejší lidé velmi věřící. Hospodyně zde o adventu dříve vyráběly tři svíčky. První z nich se pak zapalovala před večeří o Štědrém večeru, druhá před obědem na Boží hod a třetí na Nový rok. Větší oblibě se zde vždy těšilo stavění jesliček, než zdobení vánočních stromečků. Stejně jako u nás, i v Chorvatsku děti obdarovává Ježíšek. O Štědrém večeru se mají péct dva bochníky chleba coby symboly Starého a Nového zákona. Vánočním dezertem je zde zvláštní plněná bábovka nazývaná putica.

Podobně jako v Chorvatsku, také v Itálii se objevují v každé domácnosti jesličky s malým Ježíškem. Není se čemu divit, v Itálii se tradice betlémářství v 15. století zrodila! Vánoční stromečky se zde rozšířily až po první světové válce. Vánoční pokrmy tu představují artyčoky, zvěřina, ryby a zvláštní slaná kukuřičná kaše. Ze sladkého se servíruje kaštanové pyré se šlehačkou, moučník panettone a turecký med. Dárky italské děti dostávají až na Tři krále, kdy jim je přinese čarodějnice Befana, která je však prý velmi hodná a laskavá. Stále častěji zde však rodiče nenechávají své ratolesti dlouho čekat a dárky jim dají již na Štědrý den.

Ve Španělsku k vánočním svátkům patří hudba, zpěv a tanec. Také se zde sehrávají scény ze života Ježíše Krista. Na španělský štědrovečerní stůl patří skopové, ovoce a víno. Místní specialitou je kořeněný mandlový koláč nebo citronový dort s kandovaným ovocem. Dárky se dávají ve Španělsku až na Tři krále.