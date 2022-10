KOMENTÁŘ: Česko chce energetickou nezávislost na Rusku, pomoci mohou nové plynovody. Má to ale háček

Dáte mi jistě za pravdu, milí čtenáři, že když by tohle bylo, s velkou pravděpodobností by mohla být i cena zmíněné suroviny na domácím trhu jiná. Ale máte pravdu, na kdyby se nehraje. Jenže o to víc je vyřvávání o neschopnosti současné vlády s bojem proti energetické krizi kopáním si do vlastních kotníků. Na druhou stranu, víme jaké jsou v tuzemsku stavební předpisy, všemožné lhůty a schvalovací procesy. Máme tedy šanci na nové plynovody v brzké době?

Energetičtí odborníci tvrdí, že před Českem stojí tři náročné zimy, než se prý podaří zásobování energiemi stabilizovat. Řeknete si, no tak co, proč tu psát o tom, že jsme neschopní postavit potrubí, když bude za tři roky klid. A to se přece dá nějak přežít, ne? Možná se vám to nebude líbit, milí čtenáři, ale energetičtí odborníci mluví o tom, že nejen pokládat nové potrubí na plyn je nutné, ale ještě lepší je začít pořádně s energiemi šetřit, být s palivy více účinní a hledat nové energetické zdroje. Kromě případné stavby nových plynovodů, spojující terminály na LNG plyn (ty jsou většinou v mořských přístavech), je tak třeba podle Václava Bartušky, zvláštního velvyslance České republiky pro otázky energetické bezpečnosti, také jasné, což uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že se nedá očekávat rychlé uzavření dlouhodobých smluv na dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) s hlavními dodavateli, tedy Spojenými státy a Katarem, neboť podobné smlouvy se dojednávají několik let.

Možná si řeknete, že se sice mluví o potřebě nových plynovodů, které mají eliminovat závislost na ruském agresorovi a jeho nevypočitatelných dodávkách paliv, ale vlastně proč? Když třeba prý postačí dohoda s Němci o spoluúčasti na výstavbě LNG terminálu v Baltu a pak plyn dopravit už stávajícími rourami domů. Přesto se objevuje i otázka, kterou jsem našel v jednom diskusním fóru k danému tématu. Tedy: Proč se česká vláda nesnaží v této krizové situaci (tak jak to udělali třeba už Nizozemci nebo Němci) upravit stavební regule tak, aby se výrazně zkrátila doba výstavby pro kritickou infrastrukturu, jakou třeba můžou být právě plynovody. Zdá se, že by volání po tom, aby se zbytečná byrokracie, spojené v tuzemsku s výstavbou silnic, železnic, ale i dalších položek kritické infrastruktury, výrazně zkrátila tak, aby celý schvalovací proces netrval desítky let, ale jen měsíce, může začít být silným argumentem pro změny. Že je takový směr uvažování správný, potvrdila serveru EuroZprávy.cz i ekonomka Danuše Nerudová: „Díky tomu budeme moci pružně zajišťovat dodávky energií a zrychlíme výrobu novými větrnými elektrárnami nebo bioplynovými stanicemi.“

Tak co s tím? Vždyť řada energetických expertů upozorňuje na to, že každé řešení k energetické nezávislosti na Rusku, které by počítalo s výstavbou nových plynovodů, se protáhne o roky. Na vině jsou zmiňované povolovací lhůty v různých posuzovacích řízeních. Ideální je prý tak nejen začít s přípravou těchto staveb, ale mezitím spíše využít již do země položené plynové trubky. Je nutno také říci, že na začátku června letošního roku se česká a polská vláda dohodly na oživení dříve zastaveného miliardového projektu plynovodu Stork II propojujícího obě země. Díky němu by se mohl do Česka vozit plyn odjinud než z Ruska, a to právě z polských terminálů na tekutý plyn LNG. Snad pomohou nejen letos, ale i v dalších letech, vládou domluvené dodávky plynu z LNG terminálů, byť za vyšší, tedy spotové ceny.

Ptal jsem se lidí od fochu, jak dlouho může trvat postavit nový plynovod. Sice se neshodli na přesné době termínu (snad s ohledem právě na ty české lhůty a časy), ale pomohl mi kamarád Google a zkušenosti zahraničních stavebních firem. Ty říkají, jak se tak dalo už čekat, že nové potrubí se asi hned tak rychle, třeba přes noc, nepostaví a celý proces výstavby může trvat až několik měsíců. Záleží prý na projektu, vzdálenosti a dalších parametrech, takže doba se může prodloužit o řadu dalších měsíců. Doufejme proto, že i v tuzemsku se nejen pro výstavbu plynovodů k podobným lhůtám brzy dostaneme.