ROZHOVOR: Máme silný mandát a prezident ho musí respektovat. Chceme společnost spojit, říká Fiala

Pane předsedo Fialo, bude ještě dnes nějaké povolební vyjednávání, budete kontaktovat Hrad, jaké budou vaše kroky? Jakým způsobem bude přesvědčovat prezidenta Zemana, aby respektoval výsledek voleb a pověřil sestavením vlády většinu? Jen připomenu, že hlava státu už předem avizovala, že vyjednáváním o novém kabinetu podpoří samostatnou vítěznou stranu či hnutí, nikoli koalici.

Je vůbec otázkou, zda je zapotřebí přesvědčovat pana prezidenta, když máme většinu. Voliči rozhodli naprosto jasně. Dali nám neskutečně silný mandát, k němuž bude muset pan prezident Zeman přihlížet. Předpokládám, že se s ním setkám v nějaké rozumné době a budeme rokovat o tom, jaká je jeho představa a co bude dál. Voliči ale rozhodli, že si přejí, aby zde vládla velká koalice. Myslím si, že situace je jasná, s Piráty a Starosty dáme vládní většinu dohromady a my jsme naším voličům slíbili, že vytvoříme koalici právě s touto aliancí. Demokratická opozice získala jasnou většinu a Ústava České republiky hovoří jasně, vláda se musí opírat o většinu Poslanecké sněmovny. Opravdu tedy netuším, jak se k celé situaci postaví pan prezident.

Co byste řekl levicovým voličům?

V první řadě bych chtěl poděkovat našim voličům. Ale zpět k vašemu dotazu. Přesvědčili jsme i je, že vše, co jsme říkali, myslíme vážně a chceme změnu v zemi pro všechny občany. Z voleb vycházíme z opravdu se silným mandátem. Máme tedy odpovědnost ke všem skupinám. Chceme dělat odpovědnou politiku. Je jedno, koho jste volili, jaké máte politické preference, koalice Spolu je tady pro celou Českou republiku. My jsme vám slíbili změnu a my jsme tou změnu. Své sliby naplníme a budeme naslouchat i těm, kteří nás nevolili.

Můžete popsat nejtěžší chvíli během kampaně?

Na nejtěžší chvíli bych opravdu nemyslel, jsem totiž vděčný, že máme šanci společnost spojit a zamezit jejímu rozeštvávání. Budeme dělat takovou politiku, aby každému slušnému člověku vrátila hrdost na svoji zemi.

Kterak vnímáte skutečnost, že hnutí ANO přišlo o svého koaličního partnera ČSSD, která se nedostala do sněmovny?

Současnou situaci způsobili voliči a jejich rozhodnutí musejí všichni respektovat, tedy i naši oponenti. Proto k výsledkům ostatních je obtížné se vyjadřovat a nynější stav je nutné brát jako realitu. Chci všechny ujistit, že koalice Spolu si je dobře vědoma obrovské podpory, kterou ji její příznivci dali a svěřili. Důvěru přijímáme s pokorou a rozhodně u nás nikdo žádný populismus nenajde. Na svěřeném závazku začneme hned tvrdě pracovat, abychom měli demokratickou vládu. Jsem přesvědčený, že všichni lidé v České republice budou znovu hrdí na to, jaká se tady dělá politika. Díky ní bude naše země zase patřit k nejlepším státům v Evropě.