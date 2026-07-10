Extrémně teplé počasí setrvá na západě. Meteorologové vysvětlili příčinu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 13:10

Letní počasí, ilustrační fotografie.
Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Češi už netrpělivě očekávají nadcházející červnový víkend, přičemž oteplení se dostavilo již v závěru pracovního týdne. Odpolední maxima ve volných dnech pak vyšplhají až na 30 stupňů, vyplývá z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

O víkendu má počasí v Česku ovlivňovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu a částečně také tlaková níže nad východní Evropou, která nepouští extrémně teplý vzduch ze Španělska a Francie do prostoru střední Evropy. 

V sobotu má převládat jasno až polojasno, ale zejména na severu a severovýchodě bude během dne přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. "V noci teploty klesnou na 14 až 10 °C a přes den vystoupí na 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě území bude chladněji s teplotami od 21 do 25 °C," uvedli meteorologové.

V neděli se očekává polojasno až skoro jasno, jen v severovýchodní polovině území bude pravděpodobně přechodně oblačno až zataženo. Na severovýchodě hrotí i četnější přeháňky. "V noci teploty klesnou na 15 až 10 °C a přes den vystoupí na 25 až 29 °C, ale zejména na severu a severovýchodě bude chladněji s teplotami 19 až 24 °C," dodali odborníci. 

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