Extrémně teplé počasí setrvá na západě. Meteorologové vysvětlili příčinu

Češi už netrpělivě očekávají nadcházející červnový víkend, přičemž oteplení se dostavilo již v závěru pracovního týdne. Odpolední maxima ve volných dnech pak vyšplhají až na 30 stupňů, vyplývá z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
O víkendu má počasí v Česku ovlivňovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu a částečně také tlaková níže nad východní Evropou, která nepouští extrémně teplý vzduch ze Španělska a Francie do prostoru střední Evropy.
V sobotu má převládat jasno až polojasno, ale zejména na severu a severovýchodě bude během dne přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. "V noci teploty klesnou na 14 až 10 °C a přes den vystoupí na 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě území bude chladněji s teplotami od 21 do 25 °C," uvedli meteorologové.
V neděli se očekává polojasno až skoro jasno, jen v severovýchodní polovině území bude pravděpodobně přechodně oblačno až zataženo. Na severovýchodě hrotí i četnější přeháňky. "V noci teploty klesnou na 15 až 10 °C a přes den vystoupí na 25 až 29 °C, ale zejména na severu a severovýchodě bude chladněji s teplotami 19 až 24 °C," dodali odborníci.
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