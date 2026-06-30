Extrémní počasí dál svírá Evropu. Nový absolutní rekord hlásí i Slovensko

Libor Novák

30. června 2026 22:01

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Na slovenské automatické srážkoměrné stanici v obci Kamenice nad Hronom v okrese Nové Zámky byl v úterý zaznamenán nový absolutní teplotní rekord. Meteorologové v této lokalitě Nitranského kraje naměřili mimořádných 41,3 stupně Celsia. Podle mluvčího Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivana Garčára se prozatím jedná o údaj operativního charakteru, který budou odborníci v následujících dnech podrobně ověřovat.

Tato nová hodnota překonává dosavadní maximum z pondělí 29. června, které bylo naměřeno v Turni nad Bodvou, kde teplota vzduchu vystoupila na rovných 41 stupňů Celsia. V uplynulých dnech tak na Slovensku padla celá série teplotních rekordů. Nejprve byly překonány dosavadní nejvyšší teploty pro měsíc červen, přičemž pondělní měření následně pokořilo i dosud platný absolutní teplotní rekord z července roku 2007, kdy v Hurbanovu naměřili 40,3 stupně Celsia.

Absolutní rekordy v posledních dnech padají v jedné evropské zemi za druhou. V Česku se tak stalo v neděli v Doksanech, kde na místní stanici naměřili teplotu 41,9 °C. "V nižších a středních polohách jsme naměřili nejčastěji mezi 35 a 40 °C a na dvou stanicích dokonce 41 °C. Nejvyšší teplotu změřily stejně jako včera Doksany v Ústeckém kraji, a to 41,9 °C. V závěsu za nimi byla středočeská Tuhaň s rovnými 41,0 °C," uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku. 

Nový absolutní teplotní rekord je ještě nutné ověřit. Rekord pro 28. červen byl překonán prakticky na všech stanicích měřících alespoň 30 let. Na více než 95 procentech stanic zároveň padl červnový rekord. "Na polovině stanic ze 171 nebyla nikdy naměřena vyšší teplota," zmínili experti. 

Bezprecedentní vlna veder, která se prohnala Evropou, si podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse vyžádala od jednadvacátého června již více než 1 300 nadbytečných úmrtí. Extrémní teploty doprovázené takzvaným efektem tepelné kopule se o víkendu přesouvaly dále na východ kontinentu a na mnoha místech přepisovaly historické tabulky.

Podle vyjádření šéfa WHO jsou evropské domovy, školy i pracoviště pro podobné podmínky nevhodně stavěné, přičemž Evropa zůstává nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Francouzské ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti oznámilo, že od středy zaznamenalo přibližně o tisíc úmrtí více, než bývá v tomto období obvyklé.

Většina obětí patřila do věkové skupiny nad 65 let, přičemž úřady zaznamenaly čtyřicetiprocentní nárůst počtu lidí, kteří zemřeli ve svém domácím prostředí. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez navíc upozornil na tragickou bilanci v podobě nejméně 74 utonulých od začátku vlny veder, k nimž došlo převážně na nehlídaných přírodních vodních plochách, jako jsou řeky, jezera a rybníky.

V Paříži byl z důvodu extrémního přetížení záchranných složek vydán zákaz konzumace kupovaného alkoholu na veřejnosti a došlo ke zrušení plánovaného průvodu hrdosti. V Nizozemsku musel být kvůli varování nejvyššího stupně před nebezpečnými teplotami zrušen hudební festival Defqon.1.

Teplotní maxima padala také v Německu, Polsku a České republice. Východoněmecká stanice Coschen v Braniborsku nedaleko polských hranic naměřila hodnotu 41,7 °C, což znamenalo překonání německého teplotního rekordu třetí den v řadě.

Polsko zaznamenalo své historické maximum ve městě Slubice, kde rtuť teploměru vystoupala na 40,5 °C. V České republice padl národní teplotní rekord rovněž druhý den po sobě, když meteorologická stanice v Doksanech severně od Prahy naměřila hodnotu 41,1 °C.

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