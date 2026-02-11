K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. února 2026 7:00

Krásy zimy, ilustrační fotografie.
Krásy zimy, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Meteorologická zima pokračuje až do konce února, ale sníh se z nížin vytratil již v posledních dnech. Na horách se ale místy drží desítky centimetrů sněhové pokrývky. Další nadílky se na některých místech v Česku dočkáme snad o víkendu. 

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) leželo v pondělí na českých horách nejčastěji 10 až 30 centimetrů sněhu. Nejvíce ho bylo na hřebenech Krkonoš (50 až 65 cm) a Šumavy (40 až 60 cm).

"Na hřebeni Jeseníků a Králického Sněžníku 40 až 50 cm, na hřebeni Beskyd, a také Krušných a Jizerských hor 30 až 40 cm. V nižších a středních polohách ležely už často pouze zbytky sněhu, případně nesouvislá pokrývka, výjimkou byl severovýchod území, kde do pondělního rána místy napadlo 1 až 5 cm," sdělili meteorologové. 

Přes Česko má během středy a čtvrtka přejít fronta, která přinese výraznější oteplení a srážky, které v polohách nad 600 metrů mohou být i sněhové. Postupně má ale začít všude pršet. Teplé počasí vydrží i v pátek. O víkendu se podle předpovědi ochladí. Očekává se velká oblačnost s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami.

včera

Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů

Počasí Zima sníh ČHMÚ

Zdroj: Libor Novák

