Už páté tornádo se v Česku potvrdilo během posledních několika týdnů. Bylo opět slabé a vyskytlo se o víkendu na Rychnovsku ve východních Čechách. Podle svědků bylo dokonce zaznamenáno víc vírů najednou.
Meteorologové na síti X uvedli, že sobotní výskyt tornáda na Rychnovsku považují za potvrzený. Jde již o páté slabé tornádo v této sezóně, zmínil hydrometeorologický ústav.
Kolem sobotního poledne se na severovýchodě republiky vyskytovaly přeháňky, které postupovaly od severozápadu. "Jedna z přeháněk podle fotek, videí a informací od svědků vyprodukovala v některých úsecích - s největší pravděpodobností mezi Semechnicemi a Kvasinami na Rychnovsku - v čase až tornádo," konstatovali odborníci.
Podle meteorologů se nejednalo o tornádo v celé délce. "Naopak bylo v některých okamžicích zaznamenáno víc vírů najednou. Rotace na přeháňce byla potvrzena i analýzou dopplerových rychlostí z radaru Skalky," vysvětlili.
Škody byly hlášeny ze Semechnic, kde došlo k poničení několika náhrobků a odnesení tašek ze střech, i Kvasin. "Oblast škod i zdokumentovaných vírů je celkem slušná, činí přibližně 11 km. Spolu s Miroslavem Staňkem z Meteopressu jsme určili sílu tornáda podle Mezinárodní Fujitovy stupnice na IF0.5," dodali meteorologové.
Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit velké škody. V Česku udeřilo to nejhorší před necelými pěti lety, konkrétně 24. června 2021, na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si šest lidských životů, stovky zraněných a miliardové škody.
Související
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
Počasí , Tornádo , Bouřky , ČHMÚ
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce
před 1 hodinou
Na Rychnovsku řádilo tornádo. Letos jde o pátý potvrzený případ
před 2 hodinami
Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru
před 3 hodinami
Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT
před 3 hodinami
Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu
před 4 hodinami
Velká sláva se změnila v tragédii. Před 135 lety se v Praze zřítil balon
před 5 hodinami
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
před 5 hodinami
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
před 6 hodinami
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
před 7 hodinami
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
před 8 hodinami
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
před 9 hodinami
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
před 10 hodinami
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
před 11 hodinami
Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině
před 12 hodinami
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
před 12 hodinami
Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu
před 13 hodinami
Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili
před 14 hodinami
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
před 16 hodinami
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
včera
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
Evropští lídři na summitu G7 ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prolomil patovou situaci ve válce na Ukrajině. Navrhli mu, aby ve Spojených státech uspořádal a hostil přímé rozhovory mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Trump v reakci na to vyjádřil politování nad obrovskou antipatií, která mezi oběma státníky panuje, což podle něj dosažení dohody velmi ztěžuje, nicméně slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách. Poznamenal také, že Moskva by měla přistoupit na dohodu, protože stejně jako Ukrajina ztratila obrovské množství lidí.
Zdroj: Libor Novák