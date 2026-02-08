Návrat zimního počasí už je na obzoru. Meteorologové prozradili podrobnosti

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. února 2026 15:54

Zimní počasí, ilustrační fotografie.
Zimní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Milovníci zimního počasí mají podle meteorologů zbystřit. V závěru příštího týdne by se v Česku mělo ochladit, očekávají se i sněhové srážky. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Podle meteorologů je pravděpodobné, že těsně před příštím víkendem dojde k výraznějšímu návratu zimního počasí. Modely se totiž začínají shodovat na tom, že během pátku či soboty dorazí ochlazení. Detaily se ale ještě budou upřesňovat. 

"Víkendové teploty v nižších polohách by se ale mohly pohybovat jen kolem nuly nebo lehce nad nulou (-1 až +4 °C), v závislosti na tom, jak moc chladný vzduch se k nám nakonec dostane. Noci budou opět mrazivé," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X. "Na horách ale začne s velkou pravděpodobností mrznout po celý den, což je pro milovníky zimních sportů jistě dobrá zpráva," podotkli experti.

Vpád chladnějšího vzduchu nemá být nijak extrémní. Do Česka pronikne spíš od severozápadu a bude tedy vlhčí. Vyskytnout se mohou i sněhové srážky. "Sněhové vločky se však mohou objevit opět i v nižších polohách - bude ale záležet na tom, jak chladný vzduch k nám nakonec pronikne," zmínili meteorologové.

Vývoj počasí na počátku třetího únorového týdne je už v tuto chvíli velmi nejasný. "Pokud ale vydrží chladnější ráz počasí, mohlo by na horách opět více nasněžit, protože příští i přespříští týdny budou pravděpodobně na srážky docela bohaté," dodali odborníci. 

