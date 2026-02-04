Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu

S nebezpečím ledovky je v Česku nutné počítat i zítra. Vyplývá to z nového znění výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové prodloužili platnost varování do čtvrtečního rána a rozšířili jej o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech.
Meteorologové během středy očekávají mrznoucí mrholení a tvorbu ledovky na Českomoravské vrchovině, na západě Jihomoravského kraje a na jihovýchodě Jihočeského kraje. Později se situace zkomplikuje i na dalších místech.
"Ve středu večer a v noci na čtvrtek očekáváme od jihovýchodu místy déšť, který bude nejen na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech, ale i na severu Moravy a ve Slezsku, na severu a severovýchodě Čech místy mrznoucí s celkovým úhrnem do 2 mm," uvedl hydrometeorologický ústav.
Meteorologové zároveň upozorňují i na jiný jev. "Na Českomoravské vrchovině a v přilehlých oblastech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje bude do čtvrtečního rána ještě pokračovat tvorba námrazy o celkové tloušťce ojediněle větší než 3 cm," dodali.
