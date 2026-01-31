Nebezpečné počasí nedá pokoj. Meteorologové opět varují před ledovkou

Nebezpečí výskytu ledovky je v Česku během probíhající zimy poměrně časté. Meteorologové varují před nebezpečným jevem i během posledního lednového dne. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Při mrznoucím mrholení se bude místy tvořit slabá ledovka," upozornili meteorologové. Výstrahu pro celý Moravskoslezský kraj a také Jesenicko vydali již v pátek večer. Platnost varování má vypršet v sobotu v 10 hodin dopoledne.
Při ledovce hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Doporučuje se chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a počítat s prodloužením doby jízdy.
Počasí přes den (07-24):
Většinou zataženo. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. V Čechách zpočátku místy, jinde ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, na severu a severovýchodě území -4 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C, na Šumavě až -1 °C. Slabý, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský vůdce Vladimir Putin souhlasil s týdenním přerušením útoků na ukrajinské hlavní město Kyjev a další obydlené oblasti. Důvodem pro tento nečekaný krok mají být extrémně nízké teploty, které v současné době region sužují. Podle Trumpových slov Putin na jeho osobní žádost slíbil, že po dobu jednoho týdne nebude ruská armáda ostřelovat města ani obce.
Zdroj: Libor Novák