Páteční počasí přinese zajímavou situaci, avizují meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. dubna 2026 7:00

Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Česko dnes čeká zajímavá meteorologická situace. O Velikonocích vystoupaly teploty nad 20 stupňů, nyní by se opět i v nížinách mohly objevit sněhové vločky. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Podle meteorologů se není třeba páteční sněhové nadílky obávat, protože případné srážkové úhrny budou velmi malé. "Sněhové vločky, dost možná v nižších polohách poslední, by se s největší pravděpodobností mohly objevit během rána a dopoledne v západní a jihozápadní polovině Čech," uvedl ústav na síti X.

Experti jednu věc zdůraznili. "Nutno ale říct, že ani v těchto chvílích nejsou přesné hranice sněžení zcela jasné. Bude mimo jiné záviset i na intenzitě případných srážek - v silnějších mohou sněhové vločky propadávat níže," zmínili.

Meteorologové konstatovali, že pravděpodobnost, že spadne tři a více centimetrů sněhu, je poměrně malá. "Menší poprašek sněhu by se ale místy hlavně v Ústeckém kraji mohl objevit," dodali. 

Pravda o projevech změny klimatu v Česku. Nejde jen o rostoucí teploty

před 40 minutami

F-16 Israel Defense Forces

Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky

Vztahy mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO procházejí těžkou zkouškou. Americký prezident Donald Trump během nedávného setkání s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem neskrýval svou frustraci z nedostatku vojenské podpory v konfliktu s Íránem. Podle diplomatických zdrojů webu Politico se uzavřené jednání v Bílém domě změnilo v ostrou slovní přestřelku, během níž Trump nešetřil urážkami a pohrozil spojencům blíže nespecifikovanými odvetnými kroky.

před 2 hodinami

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace

Celý svět s napětím sleduje pákistánský Islámábád, kde se tento víkend odehrají zásadní mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Výsledek těchto rozhovorů může ovlivnit životy milionů lidí na celém Blízkém východě a přímo zasáhnout do osudu globální ekonomiky. Pákistánská metropole se na tuto událost připravila vyhlášením mimořádného dvoudenního státního svátku, který vyprázdnil ulice a umožnil zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření pro obě delegace.

před 3 hodinami

Mussolini v roce 1930, pronášející svůj typicky prožívaný projev

Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho

Benito Mussolini se nechvalně zapsal do dějin jako zakladatel fašismu. Právě tento vůdcovský totalitní politický systém začal velice brzy vadit nejenom obyvatelům Itálie, a tak se proti němu lidé bouřili. Kromě nejrůznějších forem odboje se někteří radikální jedinci rozhodli diktátory fyzicky odstranit. Přesně před 100 lety, sedmého dubnového dne roku 1926, spáchala na Mussoliniho atentát dokonce žena.

Ilustrační foto

Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty

Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci

Demokratický senátor Tim Kaine ve svém aktuálním komentáři důrazně varuje před snahami prezidenta Donalda Trumpa o oslabení nebo opuštění NATO. Kaine označuje případné vystoupení z Aliance za akt „národní sebemrskačství“ (self-sabotage) a připomíná, že NATO je nejmocnější vojenskou aliancí v dějinách, která je pro bezpečnost USA i světovou demokracii naprosto nepostradatelná.

Prezident Petr Pavel

Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky

Prezident Petr Pavel vystoupil s ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho slov se Trumpovi svými nedávnými výroky o fungování a roli NATO podařilo poškodit důvěryhodnost této aliance výrazněji, než kolik dokázal ruský prezident Vladimir Putin za několik posledních let. Tato slova pronesl Pavel během akce pořádané na půdě Univerzity Karlovy v Praze, uvedl server The Guardian.

Ilustrační foto

Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj

Zavedení cenových stropů na pohonné hmoty v České republice se v první den své platnosti obešlo bez dramatických výkyvů. Podle analýzy hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, který vychází z aktuálních dat společnosti CCS, se průměrná cena benzínu prakticky nepohnula, když zaznamenala jen symbolický nárůst o tři haléře. Nafta sice zlevnila, ale její pokles o 29 haléřů na litr je hodnocen jako poměrně slabý.

Čína, ilustrační fotografie

USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde

Zatímco se svět snaží zorientovat v tom, čeho bylo úterním oznámením o příměří mezi USA a Íránem skutečně dosaženo, jedna mocnost se podle webu The Guardian již nyní jeví jako jasný vítěz. Čína sklízí uznání za to, že dotlačila Írán k jednacímu stolu, čímž výrazně posílila svou roli klíčového regionálního zprostředkovatele. V čínských médiích se objevují komentáře, které Peking vykresluje jako „dospělého v místnosti“, jenž dokáže řešit mezinárodní krize zodpovědněji než západní mocnosti.

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejnovějším rozhovoru ostře zkritizoval postoj Spojených států k Rusku. Podle něj Washington záměrně ignoruje přesvědčivé důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu s útoky na americké základny na Blízkém východě. Zelenskyj tvrdí, že důvodem této nečinnosti je nepochopitelná důvěra, kterou administrativa Donalda Trumpa chová vůči Vladimiru Putinovi.

Pete Hegseth

Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství

Během jediného dne prošel americký prezident Donald Trump radikální změnou postojů, když nejprve hrozil íránské civilizaci totální zkázou, aby vzápětí označil íránský desetibodový plán za funkční základ pro vyjednávání v Pákistánu. Uzavřené příměří znamená především úlevu pro civilisty v celém regionu Blízkého východu, kteří byli pod palbou od vypuknutí války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem na konci února. Tato pauza v bojích se však netýká obyvatel Libanonu, na který Izrael po prohlášení, že se na něj klid zbraní nevztahuje, zahájil vlnu ničivých náletů.

Imrich Bugár

Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár

Českou atletiku zasáhla velmi smutná zpráva. Krátce před 71. narozeninami zemřel legendární diskař Imrich Bugár, mistr světa a stříbrný olympijský medailista. Bugár je stále držitelem československého rekordu v hodu diskem. 

Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO

Generální tajemník Nato Mark Rutte se ve středu ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po této schůzce za zavřenými dveřmi Rutte prohlásil, že šéf Bílého domu je viditelně zklamán přístupem svých spojenců. Trumpovi vadí především to, že se ostatní členské země odmítly zapojit do probíhajícího válečného konfliktu s Íránem.

