Počasí a sníh. Meteorologové vysvětlili, co se změnilo v posledních dnech

Počasí v posledních dnech nepřálo sněhu, jehož jsme se ve značné míře dočkali v úvodu ledna. V nižších polohách už roztálo klidně i dvacet centimetrů bílé pokrývky. Na horách zase sníh změnil strukturu.
Sníh ještě před několika dny ležel na většině území republiky. Meteorologové ale v pondělí přiznali, že zejména v nižších a středních polohách většinou roztál. "Například v dolním Poohří roztálo až 20 cm sněhu, v Polabí nebo Praze ubylo více než 10 cm a sníh zde už leží často jen nesouvisle nebo hlavně v lesních úsecích," uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku.
V nižších nadmořských výškách se pokrývka udržela na střední a severní Moravě a ve Slezsku. "Na mnoha místech i jinde v nižších polohách je už sněhová pokrývka nesouvislá, kdy se sníh stále drží hlavně na zastíněných místech a severních svazích," podotkli odborníci.
Na horách se sníh drží souvisle, ale mění se lidem před očima. "Oproti minulému týdnu sníh značně sesedl a výrazně změnil strukturu a hustotu, kdy se z prašanu stal postupně často vlhký, nebo mokrý sníh a na závěr po ochlazení téměř 'beton'," vysvětlili meteorologové.
