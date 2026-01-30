Nadcházející víkend na přelomu ledna a února bude v části Česka obzvlášť mrazivý. Nedělní maxima totiž místy zůstanou hluboko pod bodem mrazu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové zmínili, že víkendové teploty zřejmě budou s ohledem na ochlazování na severovýchodě slabě podprůměrné. V sobotu i v neděli má převažovat zatažená obloha. Jen ojediněle se vyskytnou sněhové srážky.
Především v Čechách se předpokládá, že místy dojde na mrznoucí mlhy. Pravděpodobnější budou v sobotu. "Minimální teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až -5 °C, v neděli na severovýchodě kolem -8 °C," uvedl hydrometeorologický ústav.
"Ochlazování se na severovýchodě Česka však projeví už během soboty. Maximální sobotní teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až +2 °C, ale na severovýchodě vystoupí jen na -4 až -1 °C. Nedělní maxima očekávejte od -3 do +1 °C, na severovýchodě bude jen kolem -5 °C," dodali meteorologové.
Související
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí
před 1 hodinou
Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde
včera
Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy
včera
Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou
včera
Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad
včera
Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní
včera
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
včera
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
včera
Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko
včera
Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy
včera
Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor
včera
CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry
včera
Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU
včera
90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude
včera
Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek
včera
Prezident Pavel utnul spekulace. Ukázal, kde skutečně tráví dovolenou
včera
Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje
včera
Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu
včera
Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině
včera
Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí
Slovensko odmítlo americkou pozvánku do Trumpovy rady míru. Premiér Robert Fico (Smer-SD) za nabídku poděkoval a vysvětlil, že Bratislava by nikdy neplatila za členství v jakékoliv podobné instituci.
Zdroj: Jan Hrabě