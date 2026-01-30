Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. ledna 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nadcházející víkend na přelomu ledna a února bude v části Česka obzvlášť mrazivý. Nedělní maxima totiž místy zůstanou hluboko pod bodem mrazu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové zmínili, že víkendové teploty zřejmě budou s ohledem na ochlazování na severovýchodě slabě podprůměrné. V sobotu i v neděli má převažovat zatažená obloha. Jen ojediněle se vyskytnou sněhové srážky.

Především v Čechách se předpokládá, že místy dojde na mrznoucí mlhy. Pravděpodobnější budou v sobotu. "Minimální teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až -5 °C, v neděli na severovýchodě kolem -8 °C," uvedl hydrometeorologický ústav. 

"Ochlazování se na severovýchodě Česka však projeví už během soboty. Maximální sobotní teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až +2 °C, ale na severovýchodě vystoupí jen na -4 až -1 °C. Nedělní maxima očekávejte od -3 do +1 °C, na severovýchodě bude jen kolem -5 °C," dodali meteorologové. 

Zdroj: Jan Hrabě

