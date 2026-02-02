Počasí: Mrazy a sníh se s Českem tento týden rozloučí? Už o víkendu přijde zlom

Počasí bude po většinu týdne dál typicky zimní. Česko čekají silné noční mrazy a místy se přidá i sněžení. V pátek ale přijde zlom a citelné oteplení.
Nadcházející pátek přinese na území České republiky převážně zataženou oblohu. Polojasné nebe se objeví pouze ojediněle, a to zejména v horských oblastech. Meteorologové varují před místními mlhami, které mohou být i mrznoucí, a ojediněle se může vyskytnout slabý déšť nebo mrholení, u něhož rovněž hrozí namrzání povrchů.
V noci budou teploty kolísat mezi +3 a -2 °C, přičemž v západní části Čech může rtuť teploměru klesnout až k -4 °C. Během dne se pak maxima vyšplhají na 0 až 4 °C. O něco tepleji by mělo být na Moravě a ve Slezsku, kde se teploty místy udrží kolem 6 °C.
Vítr bude foukat jen slabý proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 4 m/s, případně nastane bezvětří. Srážkové úhrny budou minimální a nepřesáhnou 1 mm.
Výhled na následující dny od soboty do pondělí slibuje pokračující zataženou až oblačnou oblohu. Na mnoha místech se očekává občasný déšť, který bude ve vyšších polohách přecházet ve srážky smíšené nebo sněhové. Řidiči i chodci by měli i nadále počítat s výskytem mlh.
Noční teploty v tomto období zůstanou v rozmezí +2 až -3 °C. Přes den se mírně oteplí a nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 2 až 7 °C.
Zdroj: Libor Novák