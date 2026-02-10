Meteorologové vydali první předpověď pro nadcházející víkend. Podle ČHMÚ.cz můžeme očekávat teploty značící příchod jara.
V sobotu bude na celém území České republiky převládat zatažená až oblačná obloha. Od západu se postupně začne objevovat déšť, přičemž meteorologové varují, že se ojediněle může vyskytnout i déšť mrznoucí.
Během sobotního dne se budou srážky v Čechách postupně ve všech polohách měnit ve sněžení. Na Moravě a ve Slezsku se sněhové vločky objeví později, konkrétně až během večera v polohách nad 600 metrů nad mořem. Očekávané množství srážek se pohybuje v rozmezí od 0 do 8 mm a v oblastech se sněžením může napadnout až 6 cm nového sněhu.
Teploty se budou v sobotu pohybovat v poměrně širokém rozmezí. Zatímco nejnižší noční hodnoty klesnou na +4 až -1 °C, přes den vyšplhají na 4 až 9 °C. Výjimkou bude severozápad republiky, kde se denní teploty udrží jen kolem 2 °C. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
V neděli se obloha částečně vyjasní na oblačnou až polojasnou a sněhové přeháňky se budou vyskytovat již jen ojediněle. Dojde však k citelnému ochlazení, kdy noční teploty klesnou na -3 až -8 °C a denní maxima se budou pohybovat mezi -2 a +3 °C.
Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.
Zdroj: Libor Novák